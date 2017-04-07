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7 апреля 2017, 16:01 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Мончи может перейти в «ПСЖ»

Спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи может воссоединиться с тренером Унаи Эмери в «Пари Сен-Жермен».

Бывший голкипер «Севильи» уже объявил, что покинет клуб по окончании сезона. Ранее он также подтвердил, что получил предложение от «Ромы». При этом Мончи пока не дает согласие на переезд в Рим. По данным L’Equipe, это связано с тем, что существует вариант, при котором он может оказаться в «ПСЖ».

Сейчас на аналогичной должности в парижском клубе работает голландец Патрик Клюйверт, однако не исключено, что летом на его место позовут Мончи.

Напомним, Эмери и Мончи привели «Севилью» к трем подряд победам в Лиге Европы (2014, 2015, 2016).

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