Дуглас Коста вернулся к тренировкам в общей группе «Баварии»
Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста приступил к тренировкам в общей группе, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Вместе с Филиппом Ламом, Франком Рибери, Тьяго Алькантарой и остальными игроками, не вышедшими в стартовом составе в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (0:1), бразилец провёл большую часть тренировки.
В середине марта бразилец получил травму колена, но в данный момент полностью восстановился.
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