Дуглас Коста вернулся к тренировкам в общей группе «Баварии»

Вместе с Филиппом Ламом, Франком Рибери, Тьяго Алькантарой и остальными игроками, не вышедшими в стартовом составе в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (0:1), бразилец провёл большую часть тренировки.



В середине марта бразилец получил травму колена, но в данный момент полностью восстановился.

