Дерби Германии: «Бавария» и «Боруссия» сыграют вничью

7 апреля, пятница

21.30. АЙНТРАХТ — ВЕРДЕР.

Два очка в восьми последних матчах наглядно демонстрируют, что рычаги управления «Айнтрахтом» в руках Нико Ковача совсем вышли из строя. Казалось бы, две домашние ничьи с «Гамбургом» и Гладбахом немного вернули «орлам» веру в себя, но во вторник последовало поражение в Кельне. И теперь перед франкфуртцами встает совсем непростая задача — «Вердер», который за семь последних туров взмыл по таблице вверх так, что всерьез начинает претендовать на место в Лиге Европы. Лучше бременцев, кстати, этот отрезок не провел в бундеслиге никто, даже Дортмунд и «Бавария». Впрочем, в орлиных сердцах надежда на успех еще теплится — все-таки у Бремена они выиграли семь из тринадцати последних матчей. Правда, при этом лишь «Штутгарту» уступали дома чаще, чем «музыкантам», да и сам «Вердер», всегда славившийся шебутной обороной, с Франкфуртом играл «на ноль» чаще, чем с любым соперником по чемпионату.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.10 — Н 3.50 — П2 3.60.

8 апреля, суббота

16.30. ШАЛЬКЕ — ВОЛЬФСБУРГ.

А в Гельзенкирхене между собой схлестнутся два главных неудачника прошлого тура. Трехматчевая беспроигрышная серия «Шальке» на неделе оборвалась как раз в Бремене, да еще как — разгромом в три безответных гола. А у «волков» закончилось действие чит-кода «магия Йонкера» — первое поражение в бундеслиге Андреас потерпел во Фрайбурге. Причем сухое, то бишь даже Гомес под его руководством впервые не отличился. И ведь фантастично, но в Гельзенкирхене Марио тоже не забивал ни разу за всю свою долгую бомбардирскую карьеру. А вот «Шальке» дома «волкам» забивал решительно всегда, причем выиграл у них шесть последних домашних встреч. Впрочем, нынче оба коллектива — соседи по зыбкой середине таблицы, так что обоим этот матч важно хотя бы не проиграть.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 2.04 — Н 3.54 — П2 3.75.

16.30. ГАМБУРГ — ХОФФЕНХАЙМ.

«Гамбург», как и «Шальке», завершил на неделе беспроигрышную серию, пропустив три безответных мяча. Только если «кобальтовых» обидел главный враг «динозавров», те натерпелись как раз от заклятых соседей гельзенкирхенцев. Впрочем, считать поражение от «шмелей» поворотной точкой для «Гамбурга» не стоит — недавние восемь оплеух от «Баварии» совсем не помешали коллективу Гисдоля успешно играть дальше. Благо, что и дома «динозавры» не проигрывают уже восемь матчей подряд. Правда, вот «Хоффенхайм» никого в бундеслиге не побеждал чаще, чем «Гамбург», а победой над «Баварией» на неделе поставил сразу два новых рекорда. Во-первых, клубный (51 очка за 27 туров «крестьяне» не набирали еще никогда), а во-вторых, рекорд чемпионата — еще ни разу в истории бундеслиги не было сразу двух команд, которые к данному отрезку турнира проиграли лишь две игры. Однако усталость после боя с рекордмайстером на «крестьянах» наверняка скажется, к тому же любопытно и другое — шесть последних коллективов, побеждавших «Баварию», в следующих турах набрали… одно очко на всех.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 3.39 — Н 3.48 — П2 2.18.

16.30. КЕЛЬН — БОРУССИЯ М.

Старое доброе Рейнское дерби двух великих в прошлом клубов имеет очень явного исторического фаворита. Никого гладбахцы в бундеслиге не побеждали так часто, как «Кельн» — 46 раз за 85 встреч. Однако нынче одной статистикой с «козлами» не сладить, ведь дома они в этом сезоне уступили только «Баварии». Впрочем, и Гладбах за десять выездных матчей с Дитером Хеккингом у руля потерпел лишь одно поражение, так что к очной встрече рейнцы подходят при равном раскладе сил. Ведь несмотря на то, что «Кельн» в таблице идет пятым, а Гладбах — лишь девятым, разделяет их всего-то четыре очка. И отдельный любопытный факт, с учетом того, что прошлую встречу с «жеребцами» «Кельн» выиграл — одолеть Гладбах дважды в сезоне «козлы» не могут уже почти три десятка лет.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.64 — Н 3.25 — П2 2.83.

16.30. ФРАЙБУРГ — МАЙНЦ.

Внезапно угодившие в кризис «карнавальщики» проиграли уже четыре матча подряд, и в прессе на неделе поговаривали, что поражение от Лейпцига может лишить Мартина Шмидта работы. Однако, по видимости, боссы «Майнца» решили понадеяться на статистику. Ведь «Фрайбург» для их команды — самый любимый оппонент, которого «карнавальщики» клали на лопатки девять раз за 15 встреч в чемпионате. И проиграли всего-то две, причем последнюю — на «Шварцвальд-Штадионе» аж в 2010-м году. С тех пор за четыре приезда туда «Майнц» увез домой десяток очков, и сейчас тоже может рассчитывать на успех — с учетом того, что «Фрайбург» за девять последних игр в родных стенах потерпел пять поражений. Но впрочем, для успеха гостям придется забыть, что сами они благополучно проиграли восемь из девяти последних выездных матчей.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 2.42 — Н 3.34 — П2 3.06.

16.30. ЛЕЙПЦИГ — БАЙЕР.

Леверкузен в среду вечером вздохнул с облегчением — первая победа за полтора месяца, привезенная из Дармштадта, позволила команде отползти от зоны вылета на шесть очков и даже немного приблизиться к Лиге Европы. Впрочем, о ней «аспириновым» лучше пока не мечтать — в следующих двух турах им играть с Лейпцигом и «Баварией». И первый оппонент после небольшого кризиса, похоже, вновь пришел в себя, забив за два последних матча семь мячей. Впрочем, у «Байера» вдохновение, наконец, поймало самое дорогое летнее приобретение. Кевин Фолланд, угрюмо молчавший десяток матчей к ряду, за восемь прошлых туров разродился аж пятью голами. Наконец заработанные три очка придали «аспириновым» уверенности, так что легко сдаваться Лейпцигу они не намерены. Да и зуб на соперника у «Байера» есть — боевая встреча в первом круге, закончившаяся первой волевой победой «быков» в бундеслиге.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.98 — Н 3.65 — П2 3.84.

19.30. БАВАРИЯ — БОРУССИЯ Д.

Ну, а «Дер классикера» в субботу, разумеется, ждут без малого все любители бундеслиги — даже несмотря на отсутствие у матча номинальной интриги. Математические шансы на чемпионство, конечно, есть пока даже у «Хоффенхайма», но все же отыграть 15 очков за 7 туров не удастся никому. Даже с учетом того, что ближайшие недели у «Баварии» будут жаркими (и бой с «Реалом», и кубковый матч с все тем же Дортмундом), в бундеслиге из сложных матчей у рекордмайстера остался разве что скорый выезд в Леверкузен и предпоследний тур в Лейпциге.

В связи с этим, как бы ни хотелось фанатам «Баварии» серьезного отношения к одному из принципиальных соперников, вполне вероятно, что большее внимание Анчелотти уделит грядущему лигочемпионскому матчу. К тому же и с составом у мюнхенцев по весне, как всегда, проблемы. Эту встречу пропустит и Мюллер, и, возможно, Нойер — ради того, чтобы не рисковать.

Впрочем, на Лигу чемпионов обращено и внимание «шмелей», ведь «Монако» лишь по имени не так грозен, как «Реал». В полуфинале «Боруссия» не была уже давно, и понимает, что сейчас шансы на это как никогда велики. А ведь травмы и Дортмунд не обошли стороной — нездоровы Ройс, Гетце, Шюррле. Пожалуй, не вовремя для обеих команд подоспел очный матч, так что накала эмоций в этот раз, возможно, ждать не стоит. На стороне «Баварии» домашние стены, однако Дортмунд — единственная команда, которая побеждала на рекордмайстера на «Альянц-Арене» целых три раза.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 1.69 — Н 4.07 — П2 4.89.

9 апреля, воскресенье

16.30. ГЕРТА — АУГСБУРГ.

Обоим участникам берлинского матча в последние недели пришлось нелегко. «Герта» потерпела три поражения подряд, подпустила к себе с полдесятка дерущихся за Лигу Европы конкурентов, и соперник полегче ей сейчас нужен как воздух. Фюггеры на него вполне тянут, благо выиграть не могут аж с конца февраля. Да и Пал Дардаи, к слову, ни разу за время работы в Берлине «Аугсбургу» не проигрывал. Хотя и без него «Герта» не уступала фюггерам в домашних матчах никогда — ни в рамках первой лиги, ни в рамках второй. «Аугсбург», правда, ни с кем иным так часто не играл «на ноль» (шесть раз за девять встреч), но и забивал берлинцам меньше, чем многим другим. Да и вообще голами эта пара особо не балует — в последних семи поединках между ними было забито лишь три мяча. Причем два из них с пенальти.

Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.77 — Н 3.47 — П2 5.07.

18.30. ИНГОЛЬШТАДТ — ДАРМШТАДТ.

У «лилий» же, даже в случае поражения в Ингольштадте, еще останутся шансы на спасение, но увы, совсем условные. Если фюггерам вдруг удастся выиграть в Берлине, их отрыв от последней строчки, на которой прозябают «лилии», составит уже 17 очков, отыграть которые за шесть туров можно будет лишь математически. У «Дармштадта» же с математикой нынче туго, как и со всем остальным — и с победами и с голами, которых за четыре последних матча удалось забить всего два. А вот «Ингольштадт», напротив, тонуть не хочет. Мужественно выдержав безвыигрышную серию в четыре встречи с мощными соперниками, команда «Ауди» последовательно одолела «Майнц» и «Аугсбург». Теперь от стыковых матчей отделяют всего-то четыре очка. И с учетом того, что оба обыгранных конкурента нынче сдали, а «лилии» на выездах все еще по-щенячьи беспомощны, побеждать команду Фрингса «Ингольштадту» необходимо.

Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.54 — Н 3.97 — П2 6.71.