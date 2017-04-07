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7 апреля 2017, 15:51 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Аэрофлот» заключил новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. «Аэрофлот» подписал с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» новый контракт, по которому российская авиакомпания остается официальным перевозчиком клуба. Об этом ТАСС сообщил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Первое соглашение было подписано в 2013 году и рассчитано на пять лет. Увеличить
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Первое соглашение было подписано в 2013 году и рассчитано на пять лет.

«Мы недавно переподписали контракт с “Манчестер Юнайтед”. Он рассчитан на пять лет, — сказал он. — Соглашение вступит в силу после истечения предыдущего договора».

Финансовая сторона сделки не разглашается. Но согласно первому соглашению МЮ получал от «Аэрофлота» порядка 40 млн долларов.

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