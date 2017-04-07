«Аэрофлот» заключил новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

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Первое соглашение было подписано в 2013 году и рассчитано на пять лет.

«Мы недавно переподписали контракт с “Манчестер Юнайтед”. Он рассчитан на пять лет, — сказал он. — Соглашение вступит в силу после истечения предыдущего договора».

Финансовая сторона сделки не разглашается. Но согласно первому соглашению МЮ получал от «Аэрофлота» порядка 40 млн долларов.