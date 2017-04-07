Игрока «Атлетико» Коке обокрали в Мадриде на € 70 тыс., угрожая пистолетом
Полузащитник «Атлетико» Коке 6 апреля около 19:00 по местному времени подвергся краже в Мадриде, сообщает El Mundo.
Согласно информации источника, футболист находился в своей машине, когда преступник подошёл к нему и наставил на него пистолет. Угрожая оружием, он потребовал у Коке часы стоимостью € 70 тыс. после этого грабитель скрылся с места преступления на своём мотоцикле. Сам Коке обратился в полицию с соответствующим заявлением.
По итогам 30 туров чемпионата Испании Коке принял участие в 29 матчах, став автором 4 голов и 6 результативных передач.
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