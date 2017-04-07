Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29350885/
7 апреля 2017, 14:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Игрока «Атлетико» Коке обокрали в Мадриде на € 70 тыс., угрожая пистолетом

Полузащитник «Атлетико» Коке 6 апреля около 19:00 по местному времени подвергся краже в Мадриде, сообщает El Mundo.

Согласно информации источника, футболист находился в своей машине, когда преступник подошёл к нему и наставил на него пистолет. Угрожая оружием, он потребовал у Коке часы стоимостью € 70 тыс. после этого грабитель скрылся с места преступления на своём мотоцикле. Сам Коке обратился в полицию с соответствующим заявлением.

По итогам 30 туров чемпионата Испании Коке принял участие в 29 матчах, став автором 4 голов и 6 результативных передач.

Атлетико
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!