Игрока «Атлетико» Коке обокрали в Мадриде на € 70 тыс., угрожая пистолетом

Согласно информации источника, футболист находился в своей машине, когда преступник подошёл к нему и наставил на него пистолет. Угрожая оружием, он потребовал у Коке часы стоимостью € 70 тыс. после этого грабитель скрылся с места преступления на своём мотоцикле. Сам Коке обратился в полицию с соответствующим заявлением.



По итогам 30 туров чемпионата Испании Коке принял участие в 29 матчах, став автором 4 голов и 6 результативных передач.