Месси и Мората в огне

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САМПАОЛИ РАЗБИТ НА «КАМП НОУ»

Приезд Хорхе Сампаоли на «Камп Ноу» многие рассматривали как тест для аргентинца, считающегося претендентом на пост главного тренера «Барселоны». Аргентинец явно завалил этот экзамен: уже к 31-й минуте игры его «Севилья» уступала «Барсе» 0:3, причем — вполне по делу.

Стоило Лионелю Месси отбыть дисквалификацию за перебор желтых карточек, как «Барселона» вернулась к схеме 3−4−3. Месси снова расположился в линии полузащиты, а место на правом фланге атаки, освободившееся из-за травмы Рафиньи, занял Серхи Роберто. Месси прекрасно начал матч — уже на четвертой минуте аргентинец дальним ударом сотряс перекладину, затем забил два гола, а сольный проход Лионеля по правому флангу на 25-й минуте увенчался эффектным голом Луиса Суареса ударом через себя в падении.

Разгромив «Севилью» за полчаса, каталонцы позволили себе сбавить обороты и в итоге оставили счет 3:0 финальным. Французский защитник Юмтити при этом одержал 18-ю победу в своих 18 матчах в испанском чемпионате. А Пике и Ракитич заработали по лимитной желтой карточке, чтобы не рисковать пропуском класико из-за перебора предупреждений. Оба они теперь пропустят матч следующего тура против аутсайдера — «Малаги», и подойдут свежими к следующей игре — против «Ювентуса». У «Барселоны» теперь остался лишь один футболист, находящийся на расстоянии одной желтой карточки от пропуска класико в 33-м туре — это Серхи Роберто.

ХЕТ-ТРИК МОРАТЫ

При поездке «Реала» в Леганес Зинедину Зидану было важно избежать желтых карточек для Роналдо и Карвахаля — оба находились в одном предупреждении от дисквалификации перед мадридским дерби против «Атлетико» в следующем туре. В итоге Карвахаль просидел всю игру на скамейке запасных, а Роналду и вовсе не был включен в заявку на матч — равно как и Бэйл и Кроос. Не вышел на поле и Бензема.

Вместо основной тройки форвардов вдоволь порезвился Мората — он стал первым испанским автором хет-трика в футболке «Реала» после 2009 года, когда тремя мячами в одном матче отметился Рауль. Еще один гол забил Хамес Родригес, и в результате «Реал» одержал 10-ю победу в последних 10 матчах чемпионата, проходивших без участия Роналду. На позиции португальца прекрасно проявил себя Марко Асенсио.

СИМЕОНЕ ПОДОГРЕЛ СТРАСТИ ПЕРЕД ДЕРБИ

Субботняя битва «Реала» против «Атлетико» на «Сантьяго Бернабеу» станет одним из ключевых матчей в борьбе за чемпионство — «Барселоне» остается надеяться на то, что «матрасники» смогут отнять очки у «Реала». «Атлетико» свой матч минувшего тура играл на сутки раньше «Реала», а потому Диего Симеоне не стал оставлять лидеров в запасе, разве что Гризманн был заменен непривычно рано. «Атлетико» уверенно расправился дома с «Реал Сосьедад» 1:0 при голе Филипе Луиса и великолепной игре бразильского защитника в целом. Ну, а Диего Симеоне… остался недоволен качеством поддержки команды. Аргентинский тренер прокричал по ходу матча следующее, обращаясь к болельщикам на центральной трибуне: «Парни, давайте, вы что, уснули? Избавьтесь от своего бутерброда и орите! Осталось не так много времени, поддерживайте команду, или вы опуститесь до уровня болельщиков «Реала»!

«АТЛЕТИК» ОБОГНАЛ «РЕАЛ СОСЬЕДАД»

По ходу этого сезона сразу четыре баскских клуба несколько раз оказывались в первой десятке турнирной таблицы. Сейчас, впрочем, «Алавес» опустился на 11-е место и рассчитывает выйти в еврокубки скорее через Кубок короля. А вот «Атлетик», «Реал Сосьедад» и «Эйбар» ведут между собой борьбу за зону Лиги Европы. Пока «Реал Сосьедад» сдал — четыре тура без побед, сан-себастьянцев наконец обогнал «Атлетик», выигравший четырежды за последние пять матчей. Очередную победу — над «Эспаньолом» — «львам» принес дубль вечно молодого Адуриса. 36-летний форвард «Атлетика» сначала поразил ворота Диего Лопеса издевательским ударом с пенальти по центру ворот, а затем забил и с игры — 2:0. «Атлетик» — снова лучший среди басков!

СОЛЕР — НОВЫЙ ГЕРОЙ «ВАЛЕНСИИ»

20-летний опорный полузащитник Карлос Солер принес «Валенсии» волевую победу 3:2 над «Сельтой» красивейшим парашютным ударом за спину вратарю на 86-й минуте. Для Солера это уже третий гол в 15 матчах чемпионата, причем раньше удар юного хавбека принес «Валенсии» важнейшую победу в дерби над «Вильярреалом». Постепенно Солер превратился одного из главных героев сезона на «Месталье», хотя дебют уроженца Валенсии за первый состав состоялся лишь в декабре.

При тренере Воро шансом проявить себя воспользовался и 19-летий защитник дубля «Валенсии» Лато — его прекрасный прострел на Мунира обернулся еще одним голом в ворота «Сельты». В шести последних матчах на «Месталье» «Валенсия» одержала пять побед (в том числе — над «Реалом») при одной ничьей. Руководству «Валенсии» впору задуматься — а стоит ли продолжать поиск нового главного тренера на следующий сезон вместо Воро?