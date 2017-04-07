Месси и Мората в огне
«СЭ» представляет главные события 30-го тура примеры.
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САМПАОЛИ РАЗБИТ НА «КАМП НОУ»
Приезд Хорхе Сампаоли на «Камп Ноу» многие рассматривали как тест для аргентинца, считающегося претендентом на пост главного тренера «Барселоны». Аргентинец явно завалил этот экзамен: уже к 31-й минуте игры его «Севилья» уступала «Барсе» 0:3, причем — вполне по делу.
Стоило Лионелю Месси отбыть дисквалификацию за перебор желтых карточек, как «Барселона» вернулась к схеме 3−4−3. Месси снова расположился в линии полузащиты, а место на правом фланге атаки, освободившееся
Разгромив «Севилью» за полчаса, каталонцы позволили себе сбавить обороты и в итоге оставили счет 3:0 финальным. Французский защитник Юмтити при этом одержал 18-ю победу в своих 18 матчах в испанском чемпионате. А Пике и Ракитич заработали по лимитной желтой карточке, чтобы не рисковать пропуском класико
При поездке «Реала» в Леганес Зинедину Зидану было важно избежать желтых карточек для Роналдо и Карвахаля — оба находились в одном предупреждении от дисквалификации перед мадридским дерби против «Атлетико» в следующем туре. В итоге Карвахаль просидел всю игру на скамейке запасных, а Роналду и вовсе не был включен в заявку на матч — равно как и Бэйл и Кроос. Не вышел на поле и Бензема.
Вместо основной тройки форвардов вдоволь порезвился Мората — он стал первым испанским автором
СИМЕОНЕ ПОДОГРЕЛ СТРАСТИ ПЕРЕД ДЕРБИ
Субботняя битва «Реала» против «Атлетико» на «Сантьяго Бернабеу» станет одним из ключевых матчей в борьбе за чемпионство — «Барселоне» остается надеяться на то, что «матрасники» смогут отнять очки у «Реала». «Атлетико» свой матч минувшего тура играл на сутки раньше «Реала», а потому Диего Симеоне не стал оставлять лидеров в запасе, разве что Гризманн был заменен непривычно рано. «Атлетико» уверенно расправился дома с «Реал Сосьедад» 1:0 при голе Филипе Луиса и великолепной игре бразильского защитника в целом. Ну, а Диего Симеоне… остался недоволен качеством поддержки команды. Аргентинский тренер прокричал по ходу матча следующее, обращаясь к болельщикам на центральной трибуне: «Парни, давайте, вы что, уснули? Избавьтесь от своего бутерброда и орите! Осталось не так много времени, поддерживайте команду, или вы опуститесь до уровня болельщиков «Реала»!
«АТЛЕТИК» ОБОГНАЛ «РЕАЛ СОСЬЕДАД»
По ходу этого сезона сразу четыре баскских клуба несколько раз оказывались в первой десятке турнирной таблицы. Сейчас, впрочем, «Алавес» опустился на 11-е место и рассчитывает выйти в еврокубки скорее через Кубок короля. А вот «Атлетик», «Реал Сосьедад» и «Эйбар» ведут между собой борьбу за зону Лиги Европы. Пока «Реал Сосьедад» сдал — четыре тура без побед,
СОЛЕР — НОВЫЙ ГЕРОЙ «ВАЛЕНСИИ»
20-летний опорный полузащитник Карлос Солер принес «Валенсии» волевую победу 3:2 над «Сельтой» красивейшим парашютным ударом за спину вратарю на 86-й минуте. Для Солера это уже третий гол в 15 матчах чемпионата, причем раньше удар юного хавбека принес «Валенсии» важнейшую победу в дерби над «Вильярреалом». Постепенно Солер превратился одного из главных героев сезона на «Месталье», хотя дебют уроженца Валенсии за первый состав состоялся лишь в декабре.
При тренере Воро шансом проявить себя воспользовался и 19-летий защитник дубля «Валенсии» Лато — его прекрасный прострел на Мунира обернулся еще одним голом в ворота «Сельты». В шести последних матчах на «Месталье» «Валенсия» одержала пять побед (в том числе — над «Реалом») при одной ничьей. Руководству «Валенсии» впору задуматься — а стоит ли продолжать поиск нового главного тренера на следующий сезон вместо Воро?
«Атлетик» — «Эспаньол» — 2:0 (2:0). Голы: Адурис, 17 — с пенальти (1:0). Адурис, 37 (2:0).
«Бетис» — «Вильярреал» — 0:1 (0:0). Гол: Адриан, 47 (0:1).
«Атлетико» — «Реал Сосьедад» — 1:0 (1:0). Гол: Филипе Луис, 28.
«Барселона» — «Севилья» — 3:0 (3:0). Голы: Л. Суарес, 25 (1:0). Месси, 28 (2:0). Месси, 33 (3:0). Удаление: Витоло ©, 90+1.
«Спортинг» — «Малага» — 0:1 (0:1). Гол: Рамирес, 40.
«Депортиво» — «Гранада» — 0:0. Нереализованный пенальти: Борхес (Д), 77 (вратарь).
«Алавес» — «Осасуна» — 0:1 (0:0). Гол: Беренгер, 88.
«Леганес» — «Реал» — 2:4 (2:3). Голы: Родригес, 15 (0:1). Мората, 18 (0:2). Мората, 23 (0:3). Габриэл, 32 (1:3). Лусиану, 34 (2:3). Мората, 48 (2:4).
«Эйбар» — «Лас-Пальмас» — 3:1 (2:0). Голы: Бебе, 14 (1:0). Айтами, 24 — в свои ворота (2:0). Лемос, 62 (2:1). Адриан Гонсалес, 66 — с пенальти (3:1).
«Валенсия» — «Сельта» — 3:2 (1:1). Голы: Кабраль, 16 (0:1). Парехо, 38 (1:1).
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