Шюррле, Дурм и Ройс не помогут «Боруссии» Д в матче с «Баварией»

Наставник «шмелей» Томас Тухель сообщил, что сразу несколько футболистов из-за травм будут вынуждены пропустить игру. Речь идёт об Андре Шюррле, Эрике Дурме и Марко Ройсе.



«Шюррле, Дурм и Ройс не сыграют против “Баварии”. Участие Вайгля, Кагавы и Пищека в матче очень сомнительно. Под вопросом выход на поле Бартры», — цитирует Тухеля пресс-служба «Боруссии».

