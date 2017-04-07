Энди Коул перенес операцию оп пересадке почки
Посол «Манчестер Юнайтед» Энди Коул, который ранее выступал за «Красных дьяволов» и сборную Англии, перенес операцию по пересадке почки, сообщает The Telegraph.
Хирургическое вмешательство потребовалось для лечения заболевания,
В составе манкунианцев Коул играл с 1995 по 2001 год. Бывший форвард принял участие в 195 матчах и забил 93 гола. В составе национальной команды нападающий провел 15 встреч, забив один мяч.
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