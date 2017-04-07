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7 апреля 2017, 13:35 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Энди Коул перенес операцию оп пересадке почки

Посол «Манчестер Юнайтед» Энди Коул, который ранее выступал за «Красных дьяволов» и сборную Англии, перенес операцию по пересадке почки, сообщает The Telegraph.

Хирургическое вмешательство потребовалось для лечения заболевания, из-за которого на почках 45-летнего англичанина появляются рубцы.

В составе манкунианцев Коул играл с 1995 по 2001 год. Бывший форвард принял участие в 195 матчах и забил 93 гола. В составе национальной команды нападающий провел 15 встреч, забив один мяч.

Манчестер Юнайтед
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