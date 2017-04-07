«Рома» рассматривает кандидатуру Эмери на случай ухода Спаллетти
«Рома» рассматривает кандидатуру наставника «ПСЖ» Унаи Эмери, который мог бы возглавить команду в случае ухода с поста главного тренера Лучано Спаллетти.
Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, руководство клуба осталось недовольно тем, что «Рома» не смогла выйти в финал Кубка Италии, уступив туда дорогу землякам из «Лацио».
Отмечается, что ещё одним кандидатом на пост наставника римского клуба является главный тренер «Челси» Антонио Конте, но этот вариант маловероятен
Ранее в СМИ уже сообщалось, что руководство «Ромы» также рассматривает кандидатуры Роберто Манчини и главного тренера «Милана» Винченцо Монтеллы.
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