«Рома» рассматривает кандидатуру Эмери на случай ухода Спаллетти

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, руководство клуба осталось недовольно тем, что «Рома» не смогла выйти в финал Кубка Италии, уступив туда дорогу землякам из «Лацио».



Отмечается, что ещё одним кандидатом на пост наставника римского клуба является главный тренер «Челси» Антонио Конте, но этот вариант маловероятен из-за слишком высокой зарплаты итальянского специалиста.



Ранее в СМИ уже сообщалось, что руководство «Ромы» также рассматривает кандидатуры Роберто Манчини и главного тренера «Милана» Винченцо Монтеллы.