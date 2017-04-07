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7 апреля 2017, 12:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Д’Амброзио продлил контракт с «Интером»

Защитник Данило Д’Амброзио остаётся верен миланскому «Интеру».

7 апреля футболист поставил подпись под новым договором. Об этом говорится на официальном сайте нерадзурри.

Прежний контракт 28-летнего футболиста истекал грядущим летом, но стороны сумели договориться о продлении соглашения. Новый договор рассчитан до 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне Данило Д’Амброзио принял участие в 31 официальном матче за «Интер», забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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