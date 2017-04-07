Д’Амброзио продлил контракт с «Интером»

7 апреля футболист поставил подпись под новым договором. Об этом говорится на официальном сайте нерадзурри.



Прежний контракт 28-летнего футболиста истекал грядущим летом, но стороны сумели договориться о продлении соглашения. Новый договор рассчитан до 30 июня 2021 года.



В нынешнем сезоне Данило Д’Амброзио принял участие в 31 официальном матче за «Интер», забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.