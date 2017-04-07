Спор лидеров. Превью к пятому туру КПЛ

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Футбол. Премьер-лига. Тур 5

8 апреля (суббота).

«Шахтер» — «Кайрат»

Очки нужны обеим командам. Карагандинцы занимают предпоследнее 11-е место, алматинцы — пятое, хотя по идее должны были находиться на лидирующих позициях. Отсюда и давление. Тем не менее кайратовцы должны сыграть за имя клуба и тренера. В последнее время излишне много критических стрел было направлено в их сторону. При этом футболисты пообещали, что в ближайших турах выправят турнирное положение, а клубное руководство выразило полное доверие Кахаберу Цхададзе.

Для «Кайрата», по сути, важны не столько победы, сколько содержание игры. Оно с началом чемпионата оставляла желать лучшего. Прибавят в этом компоненте, снизят градус напряжения. У «Шахтера» противоположная ситуация. Есть игра, а нет результата. Тут уж «горнякам» винить нужно самих себя, так как в межсезонье не нашли забивного нападающего. Но им ничего не остается кроме, как имеющимися ресурсами доказывать свою конкурентоспособность.

Ранее команды провели 54 очной встречи, 19 из них завершились в пользу «Шахтера», 11 поединков сильнейшего не выявили и 24 победы одержали кайратовцы. Разница мячей 84−58 в пользу «Кайрата». На его счету и самая крупная победа со счетом 6:1 (24-й тур, 2014).

«Кайсар» — «Тобол»

Центральный матч тура. Как-никак оба клуба лидируют в чемпионате, имея в активе по десять очков. Кызылординцы — третьи, костанайцы — вторые. К тому же «Кайсар» еще не проигрывал в этом сезоне, а дома, конечно же, постарается продлить беспроигрышную серию. «Тобол» пока оправдывает выданные в начале сезона авансы и что немаловажно, очень собрано действует в обороне — всего один пропущенный мяч. Посмотрим, как она себя проявит в этот раз.

Прежде «Кайсар» не совсем удачно противостоял «Тоболу». Лишь в шести матчах из 37 выходил победителем, тогда как костанайские футболисты выиграли 19 игр при 12 ничьих. Ну, и разница мячей соответствующая 57−33. Самый крупный счет в их противостояниях был зафиксирован в 2006 году, когда «Тобол» на своем поле взял верх — 5:1.

«Тараз» — «Ордабасы»

Несмотря на первое поражение в сезоне в предыдущем матче от «Тобола» (0:1), «Ордабасы» сохранил за собой лидерство в чемпионате. И, естественно, сделает все, чтобы подольше задержаться на первом месте. Тем более превосходит «Тараз» во многих компонентах. Хотя для победы подопечным Алексея Петрушина необходимо приложить немало усилий, поскольку таразцы в этом сезоне дома не проигрывали. В любом случае шансы на положительный результат у гостей предпочтительнее.

В общей сложности стороны между собой встречались 40 раз. 12 побед у «Тараза», 12 у «Ордабасы» и 16 ничьих. Разница мячей 42−40 в пользу шымкентского клуба. Плюс в 2009 году футболисты «Ордабасы» со счетом 5:0 одержали самую крупную победу в истории личных встреч.

«Окжетпес» — «Иртыш»

Павлодарцы идут четвертыми в таблице и на четыре очка опережают синегорцев, расположившихся на девятом месте. Но гости не являются фаворитами игры, потому как не впечатляют на старте сезона. А то, что в последней встрече не проиграли «Кайрату» (1:1), должны благодарить своего вратаря Давида Лория и алматинцев за низкую реализацию моментов. Кокшетаусцы играют более организованно, в связи с чем могут рассчитывать на полновесные три очка.

В предыдущих 32 матчах синегорцы оказывались сильнее только в пяти случаях при одной ничьей и 26 поражениях с отрицательной разницей мячей 21−61.

«Актобе» — «Акжайык»

В четвертом туре «Актобе» произвел сильное впечатление, когда в гостях расправился с «Иртышом» (3:1). В этом матче «красно-белые» показали не только свою лучшую игру в сезоне, но и забили первые мячи, отметившись заодно первой победой в премьер-лиге. Определенно, данный выигрыш придаст уверенность футболистам Игоря Рахаева. Причем с «Акжайыком» может получиться более остроатакующая игра, потому что уральцы под руководством Вахида Масудова не отсиживаются в обороне, предпочитая свой шанс искать в позиционной атаке. В этом отношении «Акжайык» сейчас является одной из результативных команд. На ее счету семь забитых голов. Столько же мячей только у «Ордабасы». Но и пропустили уральцы больше всех — восемь раз.

И статистика личных встреч не в пользу «Акжайыка» — три победы, четыре ничьих и 13 поражений. Разница мячей отрицательная 15−47. А в 1992 году потерпели самое крупное поражение от «Актобе» со счетом 0:8.

«Атырау» — «Астана»

«Нефтяникам» следует сконцентрироваться на своей игре и постараться прервать четырехматчевую безвыигрышную серию, ведь по прогнозам спортивных юристов, команда сохраняет шансы вернуть свои очки, снятые за долги. «Астана», понятное дело, не подарок, но и не выглядит в этом сезоне непроходимой командой. При самоотдаче и желании хозяева способны, как минимум, не проиграть. Если же на поле выйдут подавленными и неуверенными в собственных силах, им не удастся избежать неприятностей.

Баланс личных встреч на стороне «Астаны». Столичные футболисты выиграли 11 игр, четыре встречи завершили вничью и пять поединков проиграли с общей разницей мячей 30−15. Кроме того в 20-м туре сезона 2012 года одержали самую крупную победу над «Атырау» — 5:0.