«ПСЖ» отдал «Авраншу» призовые за победу в матче Кубка Франции
«ПСЖ» отказался от призовых за победу в ¼ финала Кубка Франции над «Авраншем» (4:0).
Как сообщает L'Equipe, парижане отдадут причитающиеся им 200 тысяч евро сопернику, представляющему третий дивизион.
— Это щедрый жест, — сказал президент клуба Жилбер Геран. — Благодарим парижский клуб, его игроков и тренеров за уважительное отношение. В «ПСЖ» работают хорошие люди. Они заслуживают то, что у них есть. «Страсбург» в прошлом туре поступил так же.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter