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7 апреля 2017, 12:02 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«ПСЖ» отдал «Авраншу» призовые за победу в матче Кубка Франции

«ПСЖ» отказался от призовых за победу в ¼ финала Кубка Франции над «Авраншем» (4:0).

Как сообщает L'Equipe, парижане отдадут причитающиеся им 200 тысяч евро сопернику, представляющему третий дивизион.

— Это щедрый жест, — сказал президент клуба Жилбер Геран. — Благодарим парижский клуб, его игроков и тренеров за уважительное отношение. В «ПСЖ» работают хорошие люди. Они заслуживают то, что у них есть. «Страсбург» в прошлом туре поступил так же.

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