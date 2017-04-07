«ПСЖ» отдал «Авраншу» призовые за победу в матче Кубка Франции

Как сообщает L'Equipe, парижане отдадут причитающиеся им 200 тысяч евро сопернику, представляющему третий дивизион.

— Это щедрый жест, — сказал президент клуба Жилбер Геран. — Благодарим парижский клуб, его игроков и тренеров за уважительное отношение. В «ПСЖ» работают хорошие люди. Они заслуживают то, что у них есть. «Страсбург» в прошлом туре поступил так же.