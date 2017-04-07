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7 апреля 2017, 11:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Игроки «Барселоны» не возражают против назначения Унсуэ на пост главного тренера

Футболисты «Барселоны» одобряют идею назначения на пост главного тренера команды Хуана Карлоса Унсуэ, являющегося в данный момент помощником наставника сине-гранатовых Луиса Энрике, сообщает испанское интернет-издание Sport.

Согласно информации источника, руководство каталонского клуба придаёт большое значение точке зрения игроков на этот счёт. В беседах с футболистами для руководства клуба стало понятно, что команда в целом поддерживает идею о назначении Унсуэ.

Ранее сообщалось, что Унсуэ готов принять вызов, чувствуя себя способным работать у руля такой команды.

Луис Энрике покинет свой пост по окончании текущего сезона.

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