Игроки «Барселоны» не возражают против назначения Унсуэ на пост главного тренера
Футболисты «Барселоны» одобряют идею назначения на пост главного тренера команды Хуана Карлоса Унсуэ, являющегося в данный момент помощником наставника
сине-гранатовых Луиса Энрике, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, руководство каталонского клуба придаёт большое значение точке зрения игроков на этот счёт. В беседах с футболистами для руководства клуба стало понятно, что команда в целом поддерживает идею о назначении Унсуэ.
Ранее сообщалось, что Унсуэ готов принять вызов, чувствуя себя способным работать у руля такой команды.
Луис Энрике покинет свой пост по окончании текущего сезона.
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