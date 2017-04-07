Игроки «Барселоны» не возражают против назначения Унсуэ на пост главного тренера

Согласно информации источника, руководство каталонского клуба придаёт большое значение точке зрения игроков на этот счёт. В беседах с футболистами для руководства клуба стало понятно, что команда в целом поддерживает идею о назначении Унсуэ.



Ранее сообщалось, что Унсуэ готов принять вызов, чувствуя себя способным работать у руля такой команды.



Луис Энрике покинет свой пост по окончании текущего сезона.