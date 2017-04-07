«Интер» заинтересован в услугах Спаллетти и ведёт с ним переговоры

Контракт 58-летнего специалиста истекает грядущим летом, и Спаллетти готов покинуть команду, если она не выиграет чемпионат Италии. Римляне занимают в Серии А 2-е место, в шести очках от лидирующего «Ювентуса».



Football Italia сообщает, что ситуацией намерены воспользоваться в «Интере». Ещё в феврале сообщалось, что нерадзурри следят за Спаллетти. По данным источника, миланцы уже ведут переговоры с экс-наставником «Зенита».



В случае ухода Лучано Спаллетти из «Ромы» его место может занять бывший наставник «Интера» Роберто Манчини.