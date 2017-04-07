Бартра не планирует возвращение в «Барселону»

Футболист сборной Испании подчеркнул, что в немецком клубе его всё устраивает.



«В “Боруссии” я чувствую себя отлично. Я почти всегда выхожу на поле, что придаёт мне уверенности в своих силах. Я настолько наслаждаюсь футболом, что думаю лишь о каждом следующем матче», — приводит слова Бартры Sport Bild.



По итогам 27 туров Бундеслиги Бартра принял участие в 17 матчах, отметившись 3 голевыми передачами.