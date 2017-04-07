Бартра не планирует возвращение в «Барселону»
Бывший защитник «Барселоны» Марк Бартра, защищающий ныне цвета дортмундской «Боруссии», сообщил журналистам, что возвращение в испанский гранд не входит в его планы.
Футболист сборной Испании подчеркнул, что в немецком клубе его всё устраивает.
«В “Боруссии” я чувствую себя отлично. Я почти всегда выхожу на поле, что придаёт мне уверенности в своих силах. Я настолько наслаждаюсь футболом, что думаю лишь о каждом следующем матче», — приводит слова Бартры Sport Bild.
По итогам 27 туров Бундеслиги Бартра принял участие в 17 матчах, отметившись 3 голевыми передачами.
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