Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29346468/
7 апреля 2017, 11:18 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Астана» подарила казахстанскому футболу один миллион евро

Заместитель Исполнительного директора ФК «Шахтер» Нургазы Жарылгапов от имени карагандинского клуба направил письмо генеральному менеджеру ФК «Астана» Саяну Хамитжанову, в котором выразил слова признательности и благодарности за материальную помощь, полученную клубом от Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).

Заместитель Исполнительного директора ФК Шахтер <span class=error>Нургазы</span> Жарылгапов от имени карагандинского клуба направил письмо генеральному менеджеру ФК <span class=error>Астана</span> <span class=error>Саяну</span> Хамитжанову в котором выразил слова признательности и благодарности за материальную помощь полученную клубом от Европейского союза футбольных ассоциаций (<span class=error>УЕФА</span>). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Признательны “Астане” за материальную помощь для приобретения детской формы и инвентаря. Ваша помощь — неоценимый вклад в развитие детско-юношеского футбола. Благодаря выступлениям “Астаны” в еврокубках “Шахтер” получит серьезные средства для материально-технического оснащения футбольного центра!» — подчеркнул один из руководителей карагандинского «Шахтера».

Дело в том, что благодаря выходу ФК «Астана», входящему в состав президентского клуба «Астана», в групповую стадию Лиги чемпионов 2015/16 гг. УЕФА, спустя сезон, выделяет национальной ассоциации сумму в размере 1 миллиона евро. В данном случае эту сумму получила Федерация футбола Казахстана (ФФК), которая и распределила ее между клубами Премьер-лиги Казахстана. Любопытно, что сама «Астана» не участвует в распределении средств и не получит от данного транша УЕФА никаких средств. Выделенные УЕФА средства имеют целевое назначение — финансирование программ развития детско-юношеского футбола.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Игроки «Барселоны» не возражают против назначения Унсуэ на пост главного тренера

Футболисты «Барселоны» одобряют идею назначения на пост главного тренера команды Хуана Карлоса Унсуэ, являющегося в данный момент помощником наставника сине-гранатовых Луиса Энрике, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Еще 7 новостей  Все новости
06 апреля

Команде Сондерса сказали, что Головкин травмирован

Боец ММА извинился перед братьями-казахами за скандальное интервью

Почему Сондерс достоин четырех миллионов долларов за бой с Головкиным