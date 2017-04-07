«Астана» подарила казахстанскому футболу один миллион евро
Заместитель Исполнительного директора ФК «Шахтер» Нургазы Жарылгапов от имени карагандинского клуба направил письмо генеральному менеджеру ФК «Астана» Саяну Хамитжанову, в котором выразил слова признательности и благодарности за материальную помощь, полученную клубом от Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).
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«Признательны “Астане” за материальную помощь для приобретения детской формы и инвентаря. Ваша помощь — неоценимый вклад в развитие
Дело в том, что благодаря выходу ФК «Астана», входящему в состав президентского клуба «Астана», в групповую стадию Лиги чемпионов 2015/16 гг. УЕФА, спустя сезон, выделяет национальной ассоциации сумму в размере 1 миллиона евро. В данном случае эту сумму получила Федерация футбола Казахстана (ФФК), которая и распределила ее между клубами
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