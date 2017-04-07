«Астана» подарила казахстанскому футболу один миллион евро

«Признательны “Астане” за материальную помощь для приобретения детской формы и инвентаря. Ваша помощь — неоценимый вклад в развитие детско-юношеского футбола. Благодаря выступлениям “Астаны” в еврокубках “Шахтер” получит серьезные средства для материально-технического оснащения футбольного центра!» — подчеркнул один из руководителей карагандинского «Шахтера».



Дело в том, что благодаря выходу ФК «Астана», входящему в состав президентского клуба «Астана», в групповую стадию Лиги чемпионов 2015/16 гг. УЕФА, спустя сезон, выделяет национальной ассоциации сумму в размере 1 миллиона евро. В данном случае эту сумму получила Федерация футбола Казахстана (ФФК), которая и распределила ее между клубами Премьер-лиги Казахстана. Любопытно, что сама «Астана» не участвует в распределении средств и не получит от данного транша УЕФА никаких средств. Выделенные УЕФА средства имеют целевое назначение — финансирование программ развития детско-юношеского футбола.