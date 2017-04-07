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7 апреля 2017, 10:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Диего Коста не будет наказан за грубую игру против Компани

Нападающий «Челси» Диего Коста избежал наказания за грубую игру против капитана «Манчестер Сити» Венсана Компани в домашнем матче Премьер-лиги (2:1).

Во втором тайме форвард шипами бутс ударил бельгийца, однако главный судья встречи Майк Дин ограничился только назначением штрафного удара.

Однако официальный представитель футбольной ассоциации Англии (FA) сказал, что Дин видел этот инцидент и решил не показывать Косте какую-либо карточку. Учитывая, что судья чётко видел момент и решил не наказывать нападающего «Челси», FA не может наказать Косту дополнительными санкциями, сообщает The Sun.

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