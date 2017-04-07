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7 апреля 2017, 10:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вест Хэм» готов уволить Билича в случае поражения в следующем туре АПЛ

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич рискует вскоре потерять свой пост.

В случае поражения команды в ближайшем туре чемпионата Англии от «Суонси Сити» хорватский специалист будет отправлен в отставку, сообщает Telegraph. Матч состоится 8 апреля в Лондоне.

Отмечается, что его пост займёт руководитель клубной академии Терри Уэстли, который ранее руководил основным составом, когда Билич отсутствовал по семейным обстоятельствам.

«Вест Хэм» потерпел пять поражений подряд в чемпионате Англии и после 31 сыгранного матча занимает в турнирной таблице 15-е место. Билич работает в стане лондонского клуба с лета 2015 года.

Вест Хэм Юнайтед
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Новости Зарубежного футбола

Telegraph: Руководство «Вест Хэма» уволит Билича в случае поражения в ближайшем туре

Telegraph: Руководство «Вест Хэма» уволит Билича в случае поражения в ближайшем туре

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба «Вест Хэм» Славен Билич будет отправлен в отставку в случае поражения команды в матче ближайшего тура от «Суонси». Об этом сообщает издание Telegraph.
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