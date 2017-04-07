«Вест Хэм» готов уволить Билича в случае поражения в следующем туре АПЛ

В случае поражения команды в ближайшем туре чемпионата Англии от «Суонси Сити» хорватский специалист будет отправлен в отставку, сообщает Telegraph. Матч состоится 8 апреля в Лондоне.



Отмечается, что его пост займёт руководитель клубной академии Терри Уэстли, который ранее руководил основным составом, когда Билич отсутствовал по семейным обстоятельствам.



«Вест Хэм» потерпел пять поражений подряд в чемпионате Англии и после 31 сыгранного матча занимает в турнирной таблице 15-е место. Билич работает в стане лондонского клуба с лета 2015 года.