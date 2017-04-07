Филипе Луис хочет возвращения Эрнандеса в «Атлетико» и здоровой конкуренции

Tрансферный лист этого защитника принадлежит «Атлетико», а цвета «Алавеса» он защищает на правах аренды.



«Был бы очень рад, если бы Эрнандес вернулся в “Атлетико” и у нас была бы здоровая конкуренция. Мы могли бы вместе прогрессировать. Teo доказал, что является очень сильным игроком, и я хочу, чтобы он играл в “Атлетико”. Я закончу играть чрез 10 лет и оставлю амплуа левого защитника в очень надёжных руках», — цитирует Филипе Луиса Marca.



Ранее сообщалось, что «Реал» договорился с Эрнандесом насчёт его перехода в стан «сливочных» за 24 млн. Это вызвало недовольство «Атлетико».