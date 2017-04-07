Филипе Луис хочет возвращения Эрнандеса в «Атлетико» и здоровой конкуренции
Защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис считает, что футболист «Алавеса» Тео Эрнандес должен по окончании текущего сезона вернуться в столичный клуб.
Tрансферный лист этого защитника принадлежит «Атлетико», а цвета «Алавеса» он защищает на правах аренды.
«Был бы очень рад, если бы Эрнандес вернулся в “Атлетико” и у нас была бы здоровая конкуренция. Мы могли бы вместе прогрессировать. Teo доказал, что является очень сильным игроком, и я хочу, чтобы он играл в “Атлетико”. Я закончу играть чрез 10 лет и оставлю амплуа левого защитника в очень надёжных руках», — цитирует Филипе Луиса Marca.
Ранее сообщалось, что «Реал» договорился с Эрнандесом насчёт его перехода в стан «сливочных» за 24 млн. Это вызвало недовольство «Атлетико».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter