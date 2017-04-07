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7 апреля 2017, 10:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Филипе Луис хочет возвращения Эрнандеса в «Атлетико» и здоровой конкуренции

Защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис считает, что футболист «Алавеса» Тео Эрнандес должен по окончании текущего сезона вернуться в столичный клуб.

Tрансферный лист этого защитника принадлежит «Атлетико», а цвета «Алавеса» он защищает на правах аренды.

«Был бы очень рад, если бы Эрнандес вернулся в “Атлетико” и у нас была бы здоровая конкуренция. Мы могли бы вместе прогрессировать. Teo доказал, что является очень сильным игроком, и я хочу, чтобы он играл в “Атлетико”. Я закончу играть чрез 10 лет и оставлю амплуа левого защитника в очень надёжных руках», — цитирует Филипе Луиса Marca.

Ранее сообщалось, что «Реал» договорился с Эрнандесом насчёт его перехода в стан «сливочных» за 24 млн. Это вызвало недовольство «Атлетико».

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