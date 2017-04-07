Генсек федерации: репутация финского футбола из-за дела Еременко не пострадала

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставил в силе дисквалификацию 30-летнего Еременко, предполагающую невозможность участия полузащитника в матчах в течение двух лет.

«Не думаю, что эта ситуация нанесла действительно большой репутационный ущерб финскому футболу. Конечно, мы сожалеем, что так произошло, но все же это провинность отдельно взятого игрока», — отметил Касагранде.

«Два года — это большой срок. Естественно, Роману будет сложно вернуться на прежний уровень, но мы как федерация футбола готовы со своей стороны оказать любую необходимую поддержку. Конечно, это потеря для сборной, отсутствие такого игрока не может остаться незамеченным. Но все же это только один игрок», — добавил он.

Позже юрист Михаил Прокопец, занимающийся делами игрока, сообщил ТАСС, что финн будет подавать апелляцию на решение УЕФА в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). «Игрок самостоятельно занимается вопросами апелляции, федерация в это дело никак не вовлечена, поэтому я не могу сказать, насколько возможно сокращение срока», — отметил Касагранде.