Определились пары 1/8 финала Кубка Казахстана
Состоялась жеребьевка раунда 1/8 финала Кубка Казахстана, пишет Sports.kz.
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Кубок Казахстана
1/8 финала, 19 апреля
«Кызыл-Жар СК» — «Ордабасы»
«Тобол» — «Шахтер»
«Махтаарал» — «Окжетпес»
«Иртыш» — «Кайсар»
«Кыран» — «Атырау»
«Кайрат» — «Тараз»
«Акжайык» — «Актобе»
«Жетысу» — «Астана»
Отметим, что на стадии 1/8 финала победитель определится по итогам одной встречи.
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