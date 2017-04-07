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7 апреля 2017, 9:30 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Владельцы «Манчестер Сити» приобрели уругвайский клуб «Атлетико Торке»

Владелец «Манчестер Сити» Мансур ибн Зайд аль-Нахайян и президент клуба Халдун Аль Мубарак приобрели уругвайскую команду «Атлетико Торке».

Этот клуб в данный момент выступает во втором дивизионе уругвайского первенства.

Ожидается, что данная сделка поможет «Мансити» улучшить скаутинг игроков в Южной Америке.

Отметим, что The City Football Group (хозяева «Манчестер Сити») также владеет футбольными клубами в Австралии («Мельбурн Сити»), Японии («Йокогама Маринос») и США. («Нью-Йорк Сити»). Кроме того, корпорация заключила соглашение о партнерстве и с «Атлетико Венесуэла».

Манчестер Сити
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