Владельцы «Манчестер Сити» приобрели уругвайский клуб «Атлетико Торке»
Владелец «Манчестер Сити» Мансур ибн Зайд
аль-Нахайян и президент клуба Халдун Аль Мубарак приобрели уругвайскую команду «Атлетико Торке».
Этот клуб в данный момент выступает во втором дивизионе уругвайского первенства.
Ожидается, что данная сделка поможет «Мансити» улучшить скаутинг игроков в Южной Америке.
Отметим, что The City Football Group (хозяева «Манчестер Сити») также владеет футбольными клубами в Австралии («Мельбурн Сити»), Японии («Йокогама Маринос») и США. («Нью-Йорк Сити»). Кроме того, корпорация заключила соглашение о партнерстве и с «Атлетико Венесуэла».
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