Владельцы «Манчестер Сити» приобрели уругвайский клуб «Атлетико Торке»

Этот клуб в данный момент выступает во втором дивизионе уругвайского первенства.

Ожидается, что данная сделка поможет «Мансити» улучшить скаутинг игроков в Южной Америке.

Отметим, что The City Football Group (хозяева «Манчестер Сити») также владеет футбольными клубами в Австралии («Мельбурн Сити»), Японии («Йокогама Маринос») и США. («Нью-Йорк Сити»). Кроме того, корпорация заключила соглашение о партнерстве и с «Атлетико Венесуэла».