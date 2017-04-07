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7 апреля 2017, 9:28 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Мората планирует уйти из «Реала», если клуб не продаст Бензема

Нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората намерен покинуть клуб будущим летом, если его положение в команде не изменится.

По информации Diario Gol, Мората готов будет остаться в Мадриде только в том случае, если клуб продаст французского форварда Карима Бензема, которому по ходу текущего сезона отдает предпочтение главный тренер команды Зинедин Зидан.

Мората и Бензема редко появляются на поле вместе, так как другие позиции в группе атаки «Реала» твердо принадлежат Гарету Бэйлу и Криштиану Роналду.

Напомним, минувшем летом «Реал» заплатил 23 миллиона фунтов «Ювентусу», чтобы вернуть в команду Морату.

Ранее сообщалось, что в услугах Альваро Мораты заинтересован лондонский «Челси».

«Реал» лидирует в турнирной таблице примеры. 8 апреля команда сыграет на «Сантьяго Бернабеу» мадридское дерби с «Атлетико».

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