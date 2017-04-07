Гвардьола повздорил с тренером «Челси» после матча
После матча 31-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Сити» (2:1) в подтрибунном помещении произошел конфликт тренеров двух команд, сообщает The Telegraph.
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Стычка началась после перепалки тренера по физподготовке лондонцев Паоло Бертелли и массажиста «горожан» Марка Сертори. Представители команд спорили между собой еще во время игры.
За Сертори заступился главный тренер «Сити» Хосеп Гвардьола, на что получил неприятный ответ Бертелли. Испанец пришел в ярость, но не стал распускать руки, хотя разговор продолжался довольно долго.
|5.04.2017 22:00
|Зрители 41528
|основной раунд: 31-й тур
|Stamford Bridge
|Челси
|2:1
|Манчестер Сити
|Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Хосеп Гвардьола
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|17
|4
|Удары в створ
|7
|2
|Угловые
|9
|10
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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