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7 апреля 2017, 9:25 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Гвардьола повздорил с тренером «Челси» после матча

После матча 31-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Сити» (2:1) в подтрибунном помещении произошел конфликт тренеров двух команд, сообщает The Telegraph.

После матча 31-го тура чемпионата Англии <span class=error>Челси</span> — Манчестер Сити (2:1) в подтрибунном помещении произошел конфликт тренеров двух команд. Увеличить
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Стычка началась после перепалки тренера по физподготовке лондонцев Паоло Бертелли и массажиста «горожан» Марка Сертори. Представители команд спорили между собой еще во время игры.

За Сертори заступился главный тренер «Сити» Хосеп Гвардьола, на что получил неприятный ответ Бертелли. Испанец пришел в ярость, но не стал распускать руки, хотя разговор продолжался довольно долго.

5.04.2017 22:00 Зрители 41528 основной раунд: 31-й тур Stamford Bridge
Челси 2:1 Манчестер Сити
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Антонио Конте Хосеп Гвардьола
Голы
10′ Эден Азар (С. Аспиликуэта) 10
35′ Эден Азар 10
10 Серхио Агуэро 26′
Нереализованные пенальти
35′ Э. Азар 10
Составы
Тибо Куртуа 13
Гэри Кэйхилл 24
Морейра Маринью Давид Луиз 30
Сесар Аспиликуэта 28
Маркос Алонсо 3
90+3′ Н`Голо Канте 7
Родригес Педро 11
Диегу Коста 19
45′ Курт Зума 5
Неманья Матич 21
81′ Сеск Фабрегас 4
Виллиан 22
90′ Эден Азар 10
Рубен Лофтус-Чик 14
13 Вилли Кабальеро
15 Гонсалес Хесус Навас
22 Гаэль Клиши 52′
4 Венсан Компани 83′
24 Джон Стоунс
21 Давид Сильва
10 Серхио Агуэро
18 Фабиан Делф 77′
25 Фернанду Луиз Роса Фернандинью
17 Кевин Де Брейне 79′
7 Рахим Стерлинг
19 Лерой Сане 85′
9 Нолито
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 17
4 Удары в створ 7
2 Угловые 9
10 Фолы 14
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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