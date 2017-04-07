Гвардьола повздорил с тренером «Челси» после матча

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Стычка началась после перепалки тренера по физподготовке лондонцев Паоло Бертелли и массажиста «горожан» Марка Сертори. Представители команд спорили между собой еще во время игры.

За Сертори заступился главный тренер «Сити» Хосеп Гвардьола, на что получил неприятный ответ Бертелли. Испанец пришел в ярость, но не стал распускать руки, хотя разговор продолжался довольно долго.