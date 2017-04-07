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7 апреля 2017, 9:14 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Симеоне призвал болельщиков «Атлетико» не опускаться до уровня фанатов «Реала»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне во время матча 30-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедад» (1:0) обратился к болельщиком мадридской команды с призывом лучше поддерживать «матрасников».

После игры испанские СМИ пересмотрели видео игры и смогли расшифровать речь аргентинского специалиста.

— Парни, вы там что, уснули? Что происходит? — приводит Marca слова Симеоне. — Мы на финише сезона. Поддержите команду громче, иначе опуститесь до уровня болельщиков «Реала». Избавьтесь от сендвичей и кричите!

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