Telegraph: Руководство «Вест Хэма» уволит Билича в случае поражения в ближайшем туре

По данным газеты, возможным сменщиком хорватского специалиста является руководитель клубной академии Терри Уэстли, которому однажды уже приходилось замещать Билича, когда тот отсутствовал по семейным обстоятельствам.

«Вест Хэм» потерпел пять поражений подряд в чемпионате Англии. Встреча с «Суонси» состоится 8 апреля в Лондоне.