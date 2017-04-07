Telegraph: Руководство «Вест Хэма» уволит Билича в случае поражения в ближайшем туре
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба «Вест Хэм» Славен Билич будет отправлен в отставку в случае поражения команды в матче ближайшего тура от «Суонси». Об этом сообщает издание Telegraph.
По данным газеты, возможным сменщиком хорватского специалиста является руководитель клубной академии Терри Уэстли, которому однажды уже приходилось замещать Билича, когда тот отсутствовал по семейным обстоятельствам.
«Вест Хэм» потерпел пять поражений подряд в чемпионате Англии. Встреча с «Суонси» состоится 8 апреля в Лондоне.
Билич возглавил «Вест Хэм» летом 2015 года. Под его руководством клуб занял седьмое место в прошедшем сезоне
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