Круговорот тренеров в Европе

«БАРСЕЛОНА»

Тренер: Луис Энрике.

Вероятность ухода по мнению «СЭ»: 99%

Претенденты на пост: Хуан Карлос Унсуэ, Хорхе Сампаоли, Роналд Куман.

Луис Энрике еще в начале марта объявил о том, что не будет продлевать истекающий в июне контракт. Но то заявление испанец сделал между матчами с «ПСЖ», так что, может быть, тренер все же передумает, пусть это и маловероятно. Так или иначе, Луис Энрике оставит после себя прекрасное наследие — новому тренеру нужно будет не заново строить команду, а лишь подкрутить несколько винтиков. Именно поэтому «Барселона» не хочет приглашать человека со стороны — она уже ошиблась, когда приглашала Херардо Мартино. Скорее всего, летом команду примет пока еще ассистент главного тренера «Барсы» 49-летний Хуан Карлос Унсуэ, помогавший Луису Энрике еще в «Сельте». Но возможны и другие варианты — даже такие экстравагантные, как Арсен Венгер.

«АРСЕНАЛ»

Тренер: Арсен Венгер.

Вероятность ухода: 50%

Претенденты на пост: Томас Тухель, Массимилиано Аллегри, Эдди Хау.

Прошлой осенью исполнилось 20 лет со дня, как тогда еще малоизвестный француз возглавил «Арсенал». Точнее, взошел на престол клуба. Венгер давно пустил корни в Лондоне и превратился в единое целое с «Арсеналом», но когда-нибудь он должен уйти. Сейчас подходящий момент: «канониры» переживают худший сезон эры Венгера, терпение фанатов иссякло, а летом у француза как раз заканчивается контракт. Если властный тренер все же уйдет, то кто его заменит? Фавориты — Томас Тухель из дортмундской «Боруссии» и Массимилиано Аллегри из «Ювентуса», хотя оба отрицают любые связи с лондонским клубом. Но, как мы с вами знаем, это еще ничего не значит.

«ПСЖ»

Тренер: Унаи Эмери.

Вероятность ухода: 40%

Претенденты на пост: Арсен Венгер, Массимилиано Аллегри.

Изначально арабо-парижские богатеи приглашали Эмери на долгий срок. «ПСЖ» соблазнили европейские успехи баска во главе «Севильи», а французам как раз нужен был человек для прорыва в Лиге чемпионов. Но все обернулось крахом: мало того что «ПСЖ» впервые за пять лет не вышел даже в четвертьфинал турнира, так еще и в чемпионате Франции у столичных возникли непредвиденные проблемы. Возможно, в июне Эмери покинет Париж, а его место, если верить L’Equipe, могут занять Массимилиано Аллегри или Диего Симеоне. Недавно появилась информация о том, что и главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино оказался на радаре своего бывшего клуба, хотя вряд ли аргентинец уедет из Лондона. А Венгер может — даже если француз уйдет из «Арсенала», его карьера не будет завершена. «ПСЖ» — отличный вариант!

«ЮВЕНТУС»

Тренер: Массимилиано Аллегри.

Вероятность ухода: 30%

Претенденты на пост: Лучано Спаллетти, Паулу Соуза.

Аллегри на каждой пресс-конференции расспрашивают о его будущем. На месте итальянца любой давно сорвался бы и устроил истерику, но тактичный тренер «Юве» спокойно отстреливается ответами а-ля «ничего не знаю, ничего не слышу». Зато все остальные умеют читать и видят гигантское количество слухов, которые отправляют Аллегри то в Лондон, то в Барселону, то еще куда-то. Итальянские СМИ уже пошли дальше и недавно свели с «Ювентусом» Лучано Спаллетти, который якобы уже достиг устной договоренности с туринцами. Есть и другие кандидаты — например, главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза или Диего Симеоне (без аргентинца вообще нынче не обходится ни один слух).

«РОМА»

Тренер: Лучано Спаллетти.

Вероятность ухода: 30%

Претенденты на пост: Унаи Эмери.

После воскресной победы над «Сассуоло» Спаллетти был в ярости: «Все судят о нашей ситуации со стороны, но на самом деле никто ничего не знает, — еле сдерживал крик итальянец. — Информация в прессе неточна. Хотите, я вам всем буду рассылать SMS, чтобы каждый был в курсе настоящих дел? Либо мы будем говорить о футболе, либо я перестаю посещать пресс-конференции! » Спаллетти дал всем понять, что устал от спекуляций на тему «Ювентуса». Но подобных новостей слишком много, чтобы их игнорировать, да и в Риме мало кто в восторге от работы Лучано. Итальянские СМИ уже нашли ему преемников, в числе которых Унаи Эмери, Роберто Манчини и Маурицио Сарри из «Наполи». Интересно, что этим летом может произойти любопытная рокировка: Венгер в «ПСЖ», Аллегри в «Арсенал», Спаллетти в «Ювентус», а Эмери в «Рому».

«БОРУССИЯ» Д

Тренер: Томас Тухель.

Вероятность ухода: 30%

Претенденты на пост: Юлиан Нагельсманн, Ральф Хазенхюттль.

В некоторых букмекерских конторах Англии Тухель считается главным кандидатом на пост тренера «Арсенала» — одного этого факта достаточно для того, чтобы включить дортмундскую «Боруссию» в наш список. Тухеля в Германии часто сравнивают с Юргеном Клоппом, ведь их карьерный путь схож, да и оба любят авантюрно-атакующий стиль игры, поэтому молодой тренер дортмундцев подойдет «Арсеналу». Но кого наймет «Боруссия»? Помимо Хорхе Сампаоли в немецкой прессе мелькают имена наставников «Хоффенхайма» Юлиана Нагельсманна и «Лейпцига» Ральфа Хазенхюттля. Что неудивительно — оба тренера в этом сезоне взбаламутили бундеслигу результатами своих команд.

«СЕВИЛЬЯ»

Тренер: Хорхе Сампаоли.

Вероятность ухода: 20%

Претенденты на пост: Унаи Эмери.

Эксцентричный чилиец пришел в европейский футбол меньше года назад, а его уже разрывают на куски чуть ли не все ведущие клубы планеты. Сам Сампаоли пока сконцентрирован на работе в нынешнем клубе и вроде бы не думает о других предложениях. Недавно южноамериканец так и сказал: «Я связан с “Севильей” до самой смерти». Лучше сеньору Сампаоли так далеко не загадывать, ведь уже ближайшим летом ему может поступить предложение, от которого будет трудно отказаться. Правда, «Севилья» пока никого не нашла взамен, но один знакомый тренер со смешным суффиксом может освободиться очень скоро. Есть и альтернативный вариант — тренер «Лас-Пальмас» Кике Сетьен, который уже объявил об уходе из клуба в июне.

«ИНТЕР»

Тренер: Стефано Пиоли.

Вероятность ухода: 20%

Претенденты на пост: Антонио Конте, Диего Симеоне.

Пиоли во многом повезло. Если бы Франк де Бур не развел пожар в «Интере» спустя несколько месяцев после своего назначения, то итальянец, видимо, до сих пор сидел бы без работы. Но Пиоли вызвался спасать миланский клуб и частично в этом преуспел: зимой «Интер» выдал девятиматчевую победную серию. Но новые руководители миланцев из китайской корпорации Suning вознамерились позвать в Милан более масштабную фигуру и готовы раскошелиться даже на Антонио Конте или Диего Симеоне. При этом гуманные китайцы, по информации Football Italia, предлагают Пиоли возглавить другое свое детище — «Цзянсу Сунин», где играют Рамирес и Алекс Тейшейра.

«МИЛАН»

Тренер: Винченцо Монтелла.

Вероятность ухода: 15%

Претенденты на пост: Кристиан Брокки.

Еще одна миланско-китайская дилемма, только в данном случае азиаты выступают на стороне тренера. Как известно, не так давно Сильвио Берлускони решил-таки продать 99 процентов акций «Милана» китайской компании SES, но сделка уже дважды откладывалась. Тем не менее, по сведениям итальянских СМИ, потенциальные владельцы наложили вето на отставку Винченцо Монтеллы, которую зимой инициировал Берлускони. Впрочем, «Милан» в этом сезоне неубедителен, так что тренер красно-черных все равно может потерять свой пост весной или летом. Вероятные сменщики? Роберто Манчини, который с прошлого августа ищет работу, и Кристиан Брокки — экс-тренер молодежки «Милана» как раз недавно ушел из «Брешиа».

«АТЛЕТИКО»

Тренер: Диего Симеоне.

Вероятность ухода: 15%

Претенденты на пост: —

Контракт Симеоне с «Атлетико» заканчивается в 2018 году, и по ходу текущего сезона аргентинец уже не раз отмечал: еще на сезон в Мадриде он останется. Скорее всего, так оно и будет — в последние годы Симеоне пытались заманить к себе как минимум все лучшие клубы Европы, но он отметал все предложения. Этим летом, судя по всему, картина будет такой же: пороги «матрасников» будут обивать заморские гости, и… Вероятность ухода остается всегда, и в случае с Симеоне она не минимальна — слишком много желающих отхватить себе молодого и успешного тренера. Характерно, что СМИ молчат о кандидатах на смену южноамериканцу — «Атлетико» пока просто никого не ищет. А лучше бы у мадридцев была страховка. На всякий случай.

СБОРНЫЕ — ВТОРОЙ СОРТ

В футбольном мире наметилась любопытная тенденция: почти все лучшие тренеры мира сейчас работают в клубах, а в национальных сборных, даже сильнейших, — сплошь специалисты второго или третьего ранга. Многих вы наверняка даже не знаете в лицо: Джампьеро Вентура (Италия), Хулен Лопетеги (Испания), Гарет Саутгейт (Англия), Данни Блинд (Голландия), Роберто Мартинес (Бельгия), Эдгардо Бауса (Аргентина), Тите (Бразилия). Исключения, конечно, есть. Но, к примеру, Йоахим Лев (Германия) и Фернанду Сантуш (Португалия) заработали себе имя в международном футболе, а на клубном уровне у обоих серьезных достижений не было. Пожалуй, только Марчелло Липпи (Китай), да Дидье Дешам (Франция) добились успеха в сборной и в клубах.