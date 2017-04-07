«Валенсия» в концовке вырвала победу в домашнем матче с «Сельтой»
В матче 30-го тура испанской Примеры «Валенсия» на своём поле со счётом 3:2 обыграла «Сельту».
На 16-й минуте Густаво Кабраль вывел гостей вперёд. Незадолго до конца первого тайма Даниэль Парехо сделал счёт 1:1, а на 67-й минуте «летучие мыши» вышли вперёд — отличился Мунир
В таблице испанского первенства «Валенсия» (36 очков) располагается на 12-й строчке, а «Сельта» (41) — на 10-й.
Главные тренеры
|Сальвадор Гонсалес Марко
|Эдуардо Бериссо
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|12
|10
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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