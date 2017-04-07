«Валенсия» в концовке вырвала победу в домашнем матче с «Сельтой»

На 16-й минуте Густаво Кабраль вывел гостей вперёд. Незадолго до конца первого тайма Даниэль Парехо сделал счёт 1:1, а на 67-й минуте «летучие мыши» вышли вперёд — отличился Мунир Эль-Хаддади. В дальнейшем «Сельта» получила право на пенальти, и на 80-й минуте Яго Аспас счёт сравнял. Тем не менее «Валенсия» сумела вырвать три очка — на 86-й минуте победный мяч забил Карлос Солер.



В таблице испанского первенства «Валенсия» (36 очков) располагается на 12-й строчке, а «Сельта» (41) — на 10-й.