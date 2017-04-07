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7 апреля 2017, 0:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Валенсия» в концовке вырвала победу в домашнем матче с «Сельтой»

В матче 30-го тура испанской Примеры «Валенсия» на своём поле со счётом 3:2 обыграла «Сельту».

На 16-й минуте Густаво Кабраль вывел гостей вперёд. Незадолго до конца первого тайма Даниэль Парехо сделал счёт 1:1, а на 67-й минуте «летучие мыши» вышли вперёд — отличился Мунир Эль-Хаддади. В дальнейшем «Сельта» получила право на пенальти, и на 80-й минуте Яго Аспас счёт сравнял. Тем не менее «Валенсия» сумела вырвать три очка — на 86-й минуте победный мяч забил Карлос Солер.

В таблице испанского первенства «Валенсия» (36 очков) располагается на 12-й строчке, а «Сельта» (41) — на 10-й.

6.04.2017 22:30 основной раунд: 30-й тур Mestalla
Валенсия 3:2 Сельта
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Сальвадор Гонсалес Марко Эдуардо Бериссо
Голы
38′ Даниэль Парехо (Жоау Канселу) 10
67′ Мунир Эль-Хаддади (Т. Лато) 9
86′ Карлос Солер (Э. Перес) 28
22 Густаво Даниэль Кабраль (Д. Васс) 16′
10 Яго Аспас 80′
Составы
Диегу Алвес 1
Жоау Канселу 2
Эльяким Мангала 5
Эсекиэль Гарай 24
Энцо Перес 8
Даниэль Парехо 10
Карлос Солер 28
Мунир Эль-Хаддади 9
65′ Гильерме Сикейра 6
Тони Лато 26
71′ Симоне Дзадза 12
Санти Мина 22
22′ 87′ Фабиан Орельяна 15
Альваро Медран 20
1 Серхио Альварес
2 Уго Мальо
19 Хонатан Хонни Кастро
22 Густаво Даниэль Кабраль
24 Факундо Ронкалья
6 Неманья Радойя
8 Пабло Эрнандес
10 Яго Аспас
18 Даниэль Васс 74′
17 Эндрю Юльсагер
7 Тео Бонгонда 66′ 30′
16 Руис Хосабед Санчес
12 Клаудио Бовю 74′
25 Джузеппе Росси
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 12
10 Удары в створ 3
6 Угловые 2
16 Фолы 9
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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