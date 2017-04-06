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6 апреля 2017, 22:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол экс-игрока «Рубина» не спас «Лас-Пальмас» от поражения в матче с «Эйбаром»

В матче 30-го тура испанской Примеры «Лас-Пальмас» в гостях потерпел поражение со счётом 1:3 от «Эйбара».

На 14-й минуте Бебе вывел хозяев вперёд, а 10 минут спустя в свои ворота мяча переправил Артилес Айтами. На 62-й минуте «Лас-Пальмас» один мяч отыграл — отличился бывший игрок «Рубина» Маурисио Лемос. Однако последнее слово осталось за «Эйбаром» — на 66-й минуте Адриан Гонсалес реализовал пенальти.

В таблице испанского первенства «Эйбар» (47 очков) занимает восьмое место, а «Лас-Пальмас» (35) — 12-е.

6.04.2017 20:30 основной раунд: 30-й тур Municipal de Ipurua
Эйбар 3:1 Лас-Пальмас
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Хосе Луис Мендилибар Солар Кике Сетьен
Голы
14′ Тиагу Мануэл Бебе (А. Луна) 25
24′ Артилес Олива Айтами 16
66′ Моралес Адриан Гонсалес 24
3 Маурисио Лемос 62′
Составы
Йоэль 1
Иван Рамис 4
Андер Капа 7
Антонио Луна 19
61′ Флориан Лежен 20
74′ Дани Гарсия 14
Моралес Адриан Гонсалес 24
Тиагу Мануэл Бебе 25
61′ Гонсало Эскаланте 5
Кристиан Ривера 6
88′ Санчес Хиль Педро Леон 21
Рубен Пенья 11
82′ Энрике Гарсия Кике 17
Аметльер Серхио Энрич 9
1 Рауль Лисоайн
2 Давид Симон 64′
3 Маурисио Лемос
16 Артилес Олива Айтами
22 Элдер Лопеш 54′
6 Анхель Санчес Монторо
11 Херонимо Фигероа Момо
20 Ален Халилович
15 Роке Меса 86′ 65′
14 Эрнан
21 Хонатан Вьера 72′
7 Кевин-Принс Боатенг
9 Марко Ливая 78′ 8′
10 Родригес Руис Хесе 90+4′
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 6
9 Угловые 2
14 Фолы 12
4 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лас-Пальмас
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