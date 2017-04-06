Гол экс-игрока «Рубина» не спас «Лас-Пальмас» от поражения в матче с «Эйбаром»
В матче 30-го тура испанской Примеры «Лас-Пальмас» в гостях потерпел поражение со счётом 1:3 от «Эйбара».
На 14-й минуте Бебе вывел хозяев вперёд, а 10 минут спустя в свои ворота мяча переправил Артилес Айтами. На 62-й минуте «Лас-Пальмас» один мяч отыграл — отличился бывший игрок «Рубина» Маурисио Лемос. Однако последнее слово осталось за «Эйбаром» — на 66-й минуте Адриан Гонсалес реализовал пенальти.
В таблице испанского первенства «Эйбар» (47 очков) занимает восьмое место, а «Лас-Пальмас» (35) — 12-е.
|6.04.2017 20:30
|основной раунд: 30-й тур
|Municipal de Ipurua
|Эйбар
|3:1
|Лас-Пальмас
|Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Солар Кике Сетьен
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|6
|9
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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