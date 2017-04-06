Гол экс-игрока «Рубина» не спас «Лас-Пальмас» от поражения в матче с «Эйбаром»

На 14-й минуте Бебе вывел хозяев вперёд, а 10 минут спустя в свои ворота мяча переправил Артилес Айтами. На 62-й минуте «Лас-Пальмас» один мяч отыграл — отличился бывший игрок «Рубина» Маурисио Лемос. Однако последнее слово осталось за «Эйбаром» — на 66-й минуте Адриан Гонсалес реализовал пенальти.



В таблице испанского первенства «Эйбар» (47 очков) занимает восьмое место, а «Лас-Пальмас» (35) — 12-е.