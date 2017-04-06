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6 апреля 2017, 22:31 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Атлетико» предложил за сына Симеоне 18 млн евро

Как сообщает Il Messaggero, форвард «Дженоа» Джованни Симеоне может перебраться в чемпионат Испании.

Согласно источнику, совсем недавно итальянский клуб отверг предложение мадридского «Атлетико», который готов был выложить за игрока 18 млн евро.

Отмечается, что «Севилья» и «Вильярреал» также проявляют интерес молодому футболисту, однако, сам нападающий хочет выступать именно за столичный клуб.

Источник утверждает, что боссы «грифонов» отвергли предложение «Атлетико», поскольку оценивают своего форварда в 25 млн евро.

Напомним Джованни является старшим сыном Диего Симеоне, который тренирует мадридский клуб с 2011 года.

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел во всех турнирах 28 матчей, забил 11 голов и отдал 2 голевые передачи.

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