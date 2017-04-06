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6 апреля 2017, 22:31 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Антуан Гризманн: Надеюсь, «Атлетико» обыграет «Реал»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в преддверии матча 31-го тура чемпионата Испании против «Реала» отметил, что мадридское дерби имеет большое значение для фанатов. Француз подчеркнул, что с нетерпением ждет предстоящей игры.

— Команда работает, чтобы добиться наилучшего результата в дерби, — цитирует Marca Гризманна. — Эта игра очень важна для фанатов, и мы не хотим их подвести. Надеюсь, мы выиграем, возьмем три очка и сделаем болельщиков счастливыми. С нетерпением жду этой игры.

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