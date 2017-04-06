Антуан Гризманн: Надеюсь, «Атлетико» обыграет «Реал»

— Команда работает, чтобы добиться наилучшего результата в дерби, — цитирует Marca Гризманна. — Эта игра очень важна для фанатов, и мы не хотим их подвести. Надеюсь, мы выиграем, возьмем три очка и сделаем болельщиков счастливыми. С нетерпением жду этой игры.