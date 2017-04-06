Ройс близок к восстановлению, но пропустит матч с «Баварией»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не сможет принять участия в гостевом матче 28-го тура чемпионата Германии против «Баварии», сообщает Bild.
27-летний хавбек продолжает восстанавливаться от травмы и тренируется по индивидуальной программе. Вполне вероятно, что он сможет сыграть в поединке ¼ финала Лиги чемпионов против «Монако».
«Никто и представить не может, как тяжело нам так долго не иметь возможности рассчитывать на Ройса», — сказал главный тренер команды Томас Тухель.
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