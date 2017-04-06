Ройс близок к восстановлению, но пропустит матч с «Баварией»

27-летний хавбек продолжает восстанавливаться от травмы и тренируется по индивидуальной программе. Вполне вероятно, что он сможет сыграть в поединке ¼ финала Лиги чемпионов против «Монако».

«Никто и представить не может, как тяжело нам так долго не иметь возможности рассчитывать на Ройса», — сказал главный тренер команды Томас Тухель.