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6 апреля 2017, 22:34 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Ройс близок к восстановлению, но пропустит матч с «Баварией»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не сможет принять участия в гостевом матче 28-го тура чемпионата Германии против «Баварии», сообщает Bild.

27-летний хавбек продолжает восстанавливаться от травмы и тренируется по индивидуальной программе. Вполне вероятно, что он сможет сыграть в поединке ¼ финала Лиги чемпионов против «Монако».

«Никто и представить не может, как тяжело нам так долго не иметь возможности рассчитывать на Ройса», — сказал главный тренер команды Томас Тухель.

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