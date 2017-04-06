Конте продолжит работу на посту главного тренера «Челси» в следующем сезоне

Ранее итальянский агент Федерико Пасторелло выразил мнение, что Конте может покинуть «Челси», если у него появятся предложения от других клубов. По неофициальной информации, в приглашении Конте заинтересован «Интер».



«Мне не нравится, когда другие говорят за меня. Пасторелло — мой друг, я его хорошо знаю. Если кто-то хочет узнать что-то обо мне, тогда нужно спросить меня.



Мы боремся за титул и хотим достичь этой цели. Затем мы постараемся построить что-то важное вместе. Значит ли это, что я буду в “Челси” в следующем сезоне? Да», — приводит слова итальянского специалиста The Guardian.