Конте продолжит работу на посту главного тренера «Челси» в следующем сезоне
Главный тренер «Челси» Антонио Конте опроверг слухи о возможном возвращении в Италию грядущим летом.
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Ранее итальянский агент Федерико Пасторелло выразил мнение, что Конте может покинуть «Челси», если у него появятся предложения от других клубов. По неофициальной информации, в приглашении Конте заинтересован «Интер».
«Мне не нравится, когда другие говорят за меня. Пасторелло — мой друг, я его хорошо знаю. Если
Мы боремся за титул и хотим достичь этой цели. Затем мы постараемся построить
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