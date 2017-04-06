Леонид Слуцкий: Я готов приступить к работе в чемпионате Англии

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— Когда я приезжал в Англию, у меня было два больших вопроса, — цитирует The Telegraph Слуцкого. — Первый — это мой английский. Возможно ли его выучить? Мне 45 лет, начать обучение непросто. Думаю, с этим все нормально. Иногда я думаю, что я уже близок к финишу, и мой учитель говорит: «Хорошо, сегодня поговорим о пассивном залоге». Это невозможно! Сейчас я пытаюсь использовать разные временные формы, и это большой вызов для меня.

фоторепортаж Слуцкий в ЦСКА: 7 лет, три сотни матчей Леонид Слуцкий принял решение покинуть ЦСКА после гостевой игры группового турнира Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Специалист был назначен главным тренером армейцев 26 октября 2009 года. За это время команда под его руководством провела 301 матч (против «Тоттенхэма» станет 302-м) и завоевала семь трофеев: трижды становилась чемпионом России (2012/13, 2014/15, 2015/16), дважды становилась обладателем Кубка (2010/11, 2012/13) и Суперкубка России (2013, 2014).

Второй вопрос — смогу ли я стать первым российским тренером в Англии в истории? Ведь раньше такого еще не было. И не только в Англии, российские тренеры вообще не работают в других европейских странах — в Испании, Италии. Не знаю, смогу ли стать первым или нет. И вообще, интересно это английским клубам или нет? Вот это более сложный вопрос.

Я готов приступить к работе в премьер-лиге или чемпион-лиге. Для меня это долгосрочный проект. Хочу работать здесь на протяжении большого периода, так же, как это было в России. Я понимаю английских людей и английский футбол, но гораздо важнее получить опыт изнутри, чем извне.