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6 апреля 2017, 20:18 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Леонид Слуцкий: Я готов приступить к работе в чемпионате Англии

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что готов играть по правилам английского футбола. Напомним, что сейчас специалист пребывает на Туманном Альбионе, где посещает матчи премьер-лиги и изучает систему построения местного футбола.

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид <span class=error>Слуцкий</span> отметил что готов играть по правилам английского футбола. Увеличить
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— Когда я приезжал в Англию, у меня было два больших вопроса, — цитирует The Telegraph Слуцкого. — Первый — это мой английский. Возможно ли его выучить? Мне 45 лет, начать обучение непросто. Думаю, с этим все нормально. Иногда я думаю, что я уже близок к финишу, и мой учитель говорит: «Хорошо, сегодня поговорим о пассивном залоге». Это невозможно! Сейчас я пытаюсь использовать разные временные формы, и это большой вызов для меня.

Второй вопрос — смогу ли я стать первым российским тренером в Англии в истории? Ведь раньше такого еще не было. И не только в Англии, российские тренеры вообще не работают в других европейских странах — в Испании, Италии. Не знаю, смогу ли стать первым или нет. И вообще, интересно это английским клубам или нет? Вот это более сложный вопрос.

Я готов приступить к работе в премьер-лиге или чемпион-лиге. Для меня это долгосрочный проект. Хочу работать здесь на протяжении большого периода, так же, как это было в России. Я понимаю английских людей и английский футбол, но гораздо важнее получить опыт изнутри, чем извне.

Например, один успешный сезон в чемпион-лиге может быть более важным, чем все мои старые трофеи в России и 50 игр в Лиге чемпионов, потому что жизненно необходим именно опыт изнутри. Я это понимаю и готов играть по английским правилам.

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