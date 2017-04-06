Леонид Слуцкий: Я готов приступить к работе в чемпионате Англии
Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что готов играть по правилам английского футбола. Напомним, что сейчас специалист пребывает на Туманном Альбионе, где посещает матчи
премьер-лиги и изучает систему построения местного футбола.
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— Когда я приезжал в Англию, у меня было два больших вопроса, — цитирует The Telegraph Слуцкого. — Первый — это мой английский. Возможно ли его выучить? Мне 45 лет, начать обучение непросто. Думаю, с этим все нормально. Иногда я думаю, что я уже близок к финишу, и мой учитель говорит: «Хорошо, сегодня поговорим о пассивном залоге». Это невозможно! Сейчас я пытаюсь использовать разные временные формы, и это большой вызов для меня.
Второй вопрос — смогу ли я стать первым российским тренером в Англии в истории? Ведь раньше такого еще не было. И не только в Англии, российские тренеры вообще не работают в других европейских странах — в Испании, Италии. Не знаю, смогу ли стать первым или нет. И вообще, интересно это английским клубам или нет? Вот это более сложный вопрос.
Я готов приступить к работе в
Например, один успешный сезон в
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