АНГЛИЯ

Было: 22 клуба

Стало: 20 клубов

Причина: Указание ФИФА

История английского чемпионата насчитывает больше сотни лет, но в нынешнем формате премьер-лига существует с сезона-1995/96.

В феврале 1992 года все 22 клуба первого дивизиона вышли из состава футбольной лиги по экономическим причинам: создание нового турнира позволило бы участникам зарабатывать большие деньги на трансляциях и рекламных правах. Так появилась премьер-лига.

В 1994 году ФИФА в приказном порядке обязала высшие дивизионы разных стран ограничиться не более чем 20 клубами. Так было проще верстать календарь еврокубков и разгрузить футболистов, в том числе и для игр сборных. В итоге по окончании сезона-1994/95 из АПЛ вылетели сразу четыре команды, а поднялись только два клуба.

ИСПАНИЯ

Было: 20 клубов

Стало: 22 клуба

Причина: Ошибка в регистрации участников

В середине 1990-х в испанском футболе был незаурядный прецедент. Из-за ошибок при регистрации документов перед сезоном-1995/96 «Сельта» и «Севилья» оказались за бортом примеры. А вместо них свои места в высшей лиге сохранили аутсайдеры «Альбасете» и «Вальядолид».

И все бы хорошо, но «Сельта» и «Севилья» не собирались проводить грядущий сезон в сегунде. В итоге после десятка судебных разбирательств клубы сохранили места в элите и турнир разбух до 22 участников. Благо, через год чемпионат Испании вернулся к привычному формату с 20 клубами.

ГЕРМАНИЯ

Было: 20 клубов

Стало: 18 клубов

Причина: Климатические условия, низкая конкуренция

Когда-то бундеслига включала в себя 16 клубов, но с приходом больших денег в немецкий футбол руководители лиги отказались от старого формата (выход в бундеслигу через региональные соревнования — оберлиги) и расширили чемпионат до 18 команд. В начале 90-х после объединения Западной и Восточной Германии чиновники на радостях увеличили лигу еще — до 20 участников.

Нововведение не прижилось, и спустя сезон бундеслига сократилась до 18 команд. Причины просты: низкая конкуренция, слабость исторически небогатых восточных клубов и, как итог, падение общего уровня чемпионата. Некстати оказались и два лишних зимних тура — поля портились, а у футболистов не было времени на отдых.

Интересно, что в 2009 году у вице-президента бундеслиги и гендиректора «Шальке» Петера Петерса была идея вновь расширить чемпионат до 20 клубов. Но эту идею почти никто не поддержал.

ИТАЛИЯ

Было: 18 клубов

Стало: 20 клубов

Причина: Увеличение доходов

В конце девяностых и начале нулевых чемпионат Италии был лучшим в Европе. Этот не могли не заметить руководители серии А, в которой долгое время участвовали 18 клубов. И, начиная с сезона-2004/05, в угоду деньгам от телеконтрактов и рекламы турнир расширился до 20 команд.

Прошло чуть больше 10 лет, а об итальянских клубах в еврокубках, за исключением «Ювентуса», ничего не слышно. Руководитель федерации футбола страны Карло Тавеккьо еще в 2015 году предлагал сократить серию А до 18 команд: это, по его мнению, могло бы повысить уровень конкуренции. Но чиновника слушать не стали, ведь заключены контракты на миллионы евро.