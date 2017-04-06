Их пример — нам наука? Как менялись европейские чемпионаты
РФПЛ, если верить ее функционерам, стоит на краю пропасти, и выхода два: увеличить количество участников чемпионата России или, наоборот, сократить. «Советский спорт» вспомнил, как это бывает в Европе.
АНГЛИЯ
Было: 22 клуба
Стало: 20 клубов
Причина: Указание ФИФА
История английского чемпионата насчитывает больше сотни лет, но в нынешнем формате
В феврале 1992 года все 22 клуба первого дивизиона вышли из состава футбольной лиги по экономическим причинам: создание нового турнира позволило бы участникам зарабатывать большие деньги на трансляциях и рекламных правах. Так появилась
В 1994 году ФИФА в приказном порядке обязала высшие дивизионы разных стран ограничиться не более чем 20 клубами. Так было проще верстать календарь еврокубков и разгрузить футболистов, в том числе и для игр сборных. В итоге по окончании сезона-1994/95 из АПЛ вылетели сразу четыре команды, а поднялись только два клуба.
ИСПАНИЯ
Было: 20 клубов
Стало: 22 клуба
Причина: Ошибка в регистрации участников
В середине 1990-х в испанском футболе был незаурядный прецедент.
И все бы хорошо, но «Сельта» и «Севилья» не собирались проводить грядущий сезон в сегунде. В итоге после десятка судебных разбирательств клубы сохранили места в элите и турнир разбух до 22 участников. Благо, через год чемпионат Испании вернулся к привычному формату с 20 клубами.
ГЕРМАНИЯ
Было: 20 клубов
Стало: 18 клубов
Причина: Климатические условия, низкая конкуренция
Нововведение не прижилось, и спустя сезон бундеслига сократилась до 18 команд. Причины просты: низкая конкуренция, слабость исторически небогатых восточных клубов и, как итог, падение общего уровня чемпионата. Некстати оказались и два лишних зимних тура — поля портились, а у футболистов не было времени на отдых.
Интересно, что в 2009 году у
ИТАЛИЯ
Было: 18 клубов
Стало: 20 клубов
Причина: Увеличение доходов
В конце девяностых и начале нулевых чемпионат Италии был лучшим в Европе. Этот не могли не заметить руководители серии А, в которой долгое время участвовали 18 клубов. И, начиная с сезона-2004/05, в угоду деньгам от телеконтрактов и рекламы турнир расширился до 20 команд.
Прошло чуть больше 10 лет, а об итальянских клубах в еврокубках, за исключением «Ювентуса», ничего не слышно. Руководитель федерации футбола страны Карло Тавеккьо еще в 2015 году предлагал сократить серию А до 18 команд: это, по его мнению, могло бы повысить уровень конкуренции. Но чиновника слушать не стали, ведь заключены контракты на миллионы евро.
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