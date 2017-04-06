«В следующем году забью еще больше». Мхитарян дал обещание фанатам «МЮ»

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О своем нынешнем состоянии

— Не думаю, что сейчас я нахожусь на пике своей формы , — говорит Мхитарян. — Мне есть над чем поработать. Конечно, я прекрасно знаю, на что способен, но вы должны понять, что идеальных игроков не бывает. Вам всегда есть, что исправить, но самое главное — стремиться к этому и продолжать упорно трудиться на тренировках.

О планах на будущий сезон

— Уверен, я смогу добиться успеха и помочь «Манчестер Юнайтед» выиграть трофеи. — говорит футболист. — В следующем году я обязательно забью еще больше. То же самое касается и голевых передач, — обещал полузащитник.

О своем отношении к команде

— Да, мне пришлось пропустить финал Кубка английской лиги, но самое главное то, что нашему клубу удалось выиграть трофей. Для меня командные успехи всегда были выше, чем трофеи на индивидуальном уровне. Конечно, я хочу, чтобы «Юнайтед» вышел в финал Лиги Европы. Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди, но нужно стараться мыслить позитивно.

О Лиге Европы

— Вообще, победа в Лиге Европы — наша главная цель в этом сезоне. Конечно, мы знаем, что будет непросто, поскольку на этой стадии турнира легких матчей не бывает. Мы понимаем, что «Андерлехт» — очень сложный соперник. Мы не имеем права его недооценивать. Это будет очень тяжелое противостояние. Понимаю, некоторые фанаты «Манчестер Юнайтед» думают, что если команде достался «Андерлехт», то все будет просто. Но могу заверить вас, что это не так.

Я говорю так, потому что знаю. Мне довелось наблюдать за игрой этой команды, и я могу сказать, что они играют очень хорошо. У них есть игроки высокого класса, которые могут решить исход нашего противостояния, — заявил игрок сборной Армении.