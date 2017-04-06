Лингард согласовал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

По информации Sky Sports, речь идёт о четырёхлетнем соглашении с заработной платой около £ 100 тыс. (€ 117 тыс.) в неделю.



Напомним, что действующее соглашение 24-летнего хавбека с манкунианцами истекает летом 2018 года.

Лингард присоединился к юношеской академии «МЮ» в возрасте семи лет, а первый профессиональный контракт подписал в 2011 году.



В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «красных дьяволов» 29 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал три голевых передачи.