Лингард согласовал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард согласовал новый контракт с английским клубом.
По информации Sky Sports, речь идёт о четырёхлетнем соглашении с заработной платой около £ 100 тыс. (€ 117 тыс.) в неделю.
Напомним, что действующее соглашение 24-летнего хавбека с манкунианцами истекает летом 2018 года.
Лингард присоединился к юношеской академии «МЮ» в возрасте семи лет, а первый профессиональный контракт подписал в 2011 году.
В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «красных дьяволов» 29 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал три голевых передачи.
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