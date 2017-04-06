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6 апреля 2017, 19:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Лингард согласовал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард согласовал новый контракт с английским клубом.

По информации Sky Sports, речь идёт о четырёхлетнем соглашении с заработной платой около £ 100 тыс. (€ 117 тыс.) в неделю.

Напомним, что действующее соглашение 24-летнего хавбека с манкунианцами истекает летом 2018 года.
Лингард присоединился к юношеской академии «МЮ» в возрасте семи лет, а первый профессиональный контракт подписал в 2011 году.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «красных дьяволов» 29 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал три голевых передачи.

Манчестер Юнайтед
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