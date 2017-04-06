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6 апреля 2017, 16:00 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с Пищеком

МОСКВА, 6 апр — Р-Спорт. Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с польским защитником Лукашем Пищеком, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Новое соглашение 31-летнего защитника с немецким клубом рассчитано до 20 июня 2019 года.

«Я очень доволен доверием, оказанным мне со стороны клуба, и горжусь, что будут по крайней мере еще два сезона играть в черно-желтой майке перед нашими чудесными поклонниками», — заявил Пищек после подписания контракта.

Пищек перешел в «Боруссию» в 2010 году из берлинской «Герты». В составе дортмундцев футболист по два раза выигрывал чемпионат и Суперкубок Германии, а также завоевал Кубок Германии.

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