Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с Пищеком

Новое соглашение 31-летнего защитника с немецким клубом рассчитано до 20 июня 2019 года.

«Я очень доволен доверием, оказанным мне со стороны клуба, и горжусь, что будут по крайней мере еще два сезона играть в черно-желтой майке перед нашими чудесными поклонниками», — заявил Пищек после подписания контракта.

Пищек перешел в «Боруссию» в 2010 году из берлинской «Герты». В составе дортмундцев футболист по два раза выигрывал чемпионат и Суперкубок Германии, а также завоевал Кубок Германии.