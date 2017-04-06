Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с Пищеком
МОСКВА, 6 апр —
Р-Спорт. Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с польским защитником Лукашем Пищеком, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Новое соглашение 31-летнего защитника с немецким клубом рассчитано до 20 июня 2019 года.
«Я очень доволен доверием, оказанным мне со стороны клуба, и горжусь, что будут по крайней мере еще два сезона играть в
Пищек перешел в «Боруссию» в 2010 году из берлинской «Герты». В составе дортмундцев футболист по два раза выигрывал чемпионат и Суперкубок Германии, а также завоевал Кубок Германии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter