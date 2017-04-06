«Динамо» и «Шахтер» встретятся в Кубке Украины не раньше финала
Состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Украины по футболу.
Пока нет официального решения по матчу «Полтава» — «Шахтер», который не состоялся
Пары стадии ½ финала распределились таким образом:
победитель пары «Полтава"/"Шахтер» — «Днепр».
«Николаев» — «Динамо».
Полуфинальные матчи состоятся 26 апреля.
Финал Кубка Украины сыграют 17 мая.
Победитель первой полуфинальной пары будет номинальным хозяином финала.
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