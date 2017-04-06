«Динамо» и «Шахтер» встретятся в Кубке Украины не раньше финала

Пока нет официального решения по матчу «Полтава» — «Шахтер», который не состоялся из-за скандального решения КДК ФФУ. В качестве участника жеребьевки формально был победитель данной четвертьфинальной пары.

Пары стадии ½ финала распределились таким образом:

победитель пары «Полтава"/"Шахтер» — «Днепр».

«Николаев» — «Динамо».

Полуфинальные матчи состоятся 26 апреля.

Финал Кубка Украины сыграют 17 мая.

Победитель первой полуфинальной пары будет номинальным хозяином финала.