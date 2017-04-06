Дайте двух, или на что «Ордабасы» потратил 70 миллионов тенге

Шымкентский «Ордабасы» стал единственной командой в казахстанской премьер-лиге, которая за дополнительную плату заявила двух легионеров, передает корреспондент Vesti.kz.

Согласно регламенту премьер-лиги, клуб имеет право заявить не более 30 игроков, в число которых могут входить не более восьми игроков, не являющихся воспитанниками. В то же время клуб имеет право дополнительно, на возмездной основе заявить не более двух игроков, не являющихся воспитанниками. Размер взноса за использование каждой дополнительной позиции игрока, не являющегося воспитанником, составляет 35 000 000 (тридцать пять миллионов) тенге. При этом общее количество заявляемых клубом игроков не должно быть более 30 человек.

На данный момент в составе «Ордабасы» десять легионеров при разрешенных восьми. Это Пабло Фонтанелло (Италия/Аргентина), Зоран Рендулич (Сербия), Абдуллаи Диакате (Сенегал), Никита Бочаров (Россия), Кирилл Ковальчук (Украина/Молдова), Отар Марцваладзе (Грузия), Преслав Йорданов (Болгария), Александр Гейнрих (Узбекистан), Александр Симчевич (Сербия) и Гогита Гогуа (Грузия).

Таким образом, два дополнительных легионера обошлись «Ордабасы» в 70 миллионов тенге. Остальные клубы КПЛ этой опцией не воспользовалась — в их составе по семь-восемь легионеров.