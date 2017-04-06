Дайте двух, или на что «Ордабасы» потратил 70 миллионов тенге
Южане перед пятым туром занимают первое место в таблице.
Шымкентский «Ордабасы» стал единственной командой в казахстанской
Согласно регламенту
На данный момент в составе «Ордабасы» десять легионеров при разрешенных восьми. Это Пабло Фонтанелло (Италия/Аргентина), Зоран Рендулич (Сербия), Абдуллаи Диакате (Сенегал), Никита Бочаров (Россия), Кирилл Ковальчук (Украина/Молдова), Отар Марцваладзе (Грузия), Преслав Йорданов (Болгария), Александр Гейнрих (Узбекистан), Александр Симчевич (Сербия) и Гогита Гогуа (Грузия).
Таким образом, два дополнительных легионера обошлись «Ордабасы» в 70 миллионов тенге. Остальные клубы КПЛ этой опцией не воспользовалась — в их составе по
Напомним, что «Ордабасы» уступил «Тоболу» (0:1) в перенесенном матче 18-го тура
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