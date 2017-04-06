Гвардиола заявил о желании надолго остаться в «Манчестер Сити»

В центральном матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу «Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Все голы поединка уложились в 25-минутный отрезок, который пришелся на середину первого тайма.

На десятой минуте после быстрой атаки лондонцев, которую начал Педро, мяч прилетел к Эдену Азару. Бельгиец не растерялся и в одно касание отравил снаряд в ворота соперника транзитом через голову Венсана Компани. Чуть позже голкипер хозяев Тибо Куртуа совершил грубую ошибку и буквально подарил мяч футболистам «Манчестер Сити». Давид Сильва влетел в штрафную «Челси» и ударил по воротам, голкипер мяч отбил, но первым на добивании был Серхио Агуэро.

«Тибо Куртуа ошибся, но это не его вина. Он делал великолепные сейвы. Нам повезло иметь его в команде», — скажет после матча Эден Азар.

Слова бельгийского футболиста приводит BT Sport.

Спустя несколько минут отскок снаряда сыграл на руку уже лондонцам. Фернандиньо в штрафной зацепил Педро и арбитр назначил пенальти в ворота «Сити». Азар с точки переиграть Вилли Кабальеро не сумел, но мяч попал обратно на ногу бельгийскому футболисту, и тот со второго раза не промахнулся.

Вторая часть встречи почти целиком прошла с преимуществом гостей, но самый реальный шанс забить они упустили только на последней минуте. Джон Стоунз после подачи с углового буквально с нескольких метров не смог попасть в ворота.

«Конечно, это большая победа. Она не была красивой, но главное — выигрывать матчи. После поражения было здорово вернуться сюда и победить. Матчи с “Манчестер Сити” — это всегда настоящая битва», — подвел итог поединка Азар.

За восемь матчей до конца чемпионата «Челси» сохраняет семиочковый отрыв от идущего вторым «Тоттенхэма». И хоть какие-то шансы помешать Антонио Конте завоевать заветный трофей имеют только футболисты «шпор».

От «Ливерпуля», который расположился на третьей строчке, «пенсионеры» оторвались уже на 12 очков, имея при этом матч в запасе. Замыкающий лигочемпионскую четверку «Манчестер Сити» после вчерашнего поражения уступает лондонцам уже 14 баллов.

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после успеха в поединке с горожанами не скупился на похвалу в адрес наставника команды соперника.

«Такое чувство, что сегодня я страдал и играл вместе с командой на поле. Наверное, поэтому я сейчас выгляжу усталым.

Однако мы должны быть довольными победой, потому что играли с очень сильной командой, лучшей в лиге. А возглавляет «Манчестер Сити» лучший тренер мира.

Побеждать в таких матчах на данном этапе сезона великолепно. Теперь нужно отдохнуть и восстановиться к следующему матчу, который состоится уже через два дня, — цитирует Конте BBC Sport.

«Лучший тренер мира» вчера установил два личных антирекорда.

Хосеп Гвардиола потерпел свое шестое поражение в текущем розыгрыше АПЛ. Ранее испанский специалист в своей тренерской карьере никогда не проигрывал такое количество матчей в чемпионате за один сезон.

До прихода в «Манчестер Сити» Гвардиола возглавлял мюнхенскую «Баварию» и «Барселону».

Еще одно «достижение» пришло к испанцу благодаря Антонио Конте. «Манчестер Сити», уступив «Челси» в первом круге со счетом 1:3, потерпел поражения в обоих матчах сезона против «синих». До этого Гвардиола никогда не проиграл два поединка одному клубу в рамках одного чемпионата.

Сам наставник «Манчестер Сити», комментируя гостевое поражение в матче против «Челси», все равно остался доволен игрой своих футболистов.

«Это честь иметь в своем составе чудесных игроков. Мы приехали на “Стэмфорд Бридж” и играли в свой футбол. Я счастливчик, поскольку работаю с этими ребятами. Это обнадеживает. Я являюсь оптимистом», — сказал Гвардиола.

Также главный тренер «горожан» заявил, что его команда на протяжении всего сезона испытывает проблему с реализацией голевых моментов.

«Мы создаем много голевых моментов, но недостаточно хорошо реализуем их в штрафной площади соперника — так было весь сезон. Это наша проблема. Но мои игроки продолжают играть в нашем стиле.

Это именно то, почему мне хочется здесь работать и помогать клубу в следующие годы. Мы отдали все силы, — добавил Гвардиола.

Одной из главных тем для шуток среди английских любителей футбола стала расцветка формы «Манчестер Сити». В интернете гостевой комплект горожан сравнили с известным моющим средством.

Свой следующий поединок «Челси» проведет 8 апреля на выезде против «Борнмута». Гвардиола в этот же день попробует прервать неудачную серию в домашнем поединке с «Халл Сити».