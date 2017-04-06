Гвардиола заявил о желании надолго остаться в «Манчестер Сити»
После поражения от «Челси» наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола установил сразу два личных антирекорда. Несмотря на это, главный тренер лондонского клуба Антонио Конте назвал испанца «лучшим тренером мира». Сам Гвардиола заявил, что хочет надолго остаться у руля «горожан».
В центральном матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу «Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Все голы поединка уложились в 25-минутный отрезок, который пришелся на середину первого тайма.
На десятой минуте после быстрой атаки лондонцев, которую начал Педро, мяч прилетел к Эдену Азару. Бельгиец не растерялся и в одно касание отравил снаряд в ворота соперника транзитом через голову Венсана Компани. Чуть позже голкипер хозяев Тибо Куртуа совершил грубую ошибку и буквально подарил мяч футболистам «Манчестер Сити». Давид Сильва влетел в штрафную «Челси» и ударил по воротам, голкипер мяч отбил, но первым на добивании был Серхио Агуэро.
«Тибо Куртуа ошибся, но это не его вина. Он делал великолепные сейвы. Нам повезло иметь его в команде», — скажет после матча Эден Азар.
Слова бельгийского футболиста приводит BT Sport.
Спустя несколько минут отскок снаряда сыграл на руку уже лондонцам. Фернандиньо в штрафной зацепил Педро и арбитр назначил пенальти в ворота «Сити». Азар с точки переиграть Вилли Кабальеро не сумел, но мяч попал обратно на ногу бельгийскому футболисту, и тот со второго раза не промахнулся.
Вторая часть встречи почти целиком прошла с преимуществом гостей, но самый реальный шанс забить они упустили только на последней минуте. Джон Стоунз после подачи с углового буквально с нескольких метров не смог попасть в ворота.
«Конечно, это большая победа. Она не была красивой, но главное — выигрывать матчи. После поражения было здорово вернуться сюда и победить. Матчи с “Манчестер Сити” — это всегда настоящая битва», — подвел итог поединка Азар.
За восемь матчей до конца чемпионата «Челси» сохраняет семиочковый отрыв от идущего вторым «Тоттенхэма». И хоть
От «Ливерпуля», который расположился на третьей строчке, «пенсионеры» оторвались уже на 12 очков, имея при этом матч в запасе. Замыкающий лигочемпионскую четверку «Манчестер Сити» после вчерашнего поражения уступает лондонцам уже 14 баллов.
Главный тренер «Челси» Антонио Конте после успеха в поединке с горожанами не скупился на похвалу в адрес наставника команды соперника.
«Такое чувство, что сегодня я страдал и играл вместе с командой на поле. Наверное, поэтому я сейчас выгляжу усталым.
Однако мы должны быть довольными победой, потому что играли с очень сильной командой, лучшей в лиге. А возглавляет «Манчестер Сити» лучший тренер мира.
Побеждать в таких матчах на данном этапе сезона великолепно. Теперь нужно отдохнуть и восстановиться к следующему матчу, который состоится уже через два дня, — цитирует Конте BBC Sport.
«Лучший тренер мира» вчера установил два личных антирекорда.
Хосеп Гвардиола потерпел свое шестое поражение в текущем розыгрыше АПЛ. Ранее испанский специалист в своей тренерской карьере никогда не проигрывал такое количество матчей в чемпионате за один сезон.
До прихода в «Манчестер Сити» Гвардиола возглавлял мюнхенскую «Баварию» и «Барселону».
Еще одно «достижение» пришло к испанцу благодаря Антонио Конте. «Манчестер Сити», уступив «Челси» в первом круге со счетом 1:3, потерпел поражения в обоих матчах сезона против «синих». До этого Гвардиола никогда не проиграл два поединка одному клубу в рамках одного чемпионата.
Сам наставник «Манчестер Сити», комментируя гостевое поражение в матче против «Челси», все равно остался доволен игрой своих футболистов.
«Это честь иметь в своем составе чудесных игроков. Мы приехали на “Стэмфорд Бридж” и играли в свой футбол. Я счастливчик, поскольку работаю с этими ребятами. Это обнадеживает. Я являюсь оптимистом», — сказал Гвардиола.
Также главный тренер «горожан» заявил, что его команда на протяжении всего сезона испытывает проблему с реализацией голевых моментов.
«Мы создаем много голевых моментов, но недостаточно хорошо реализуем их в штрафной площади соперника — так было весь сезон. Это наша проблема. Но мои игроки продолжают играть в нашем стиле.
Это именно то, почему мне хочется здесь работать и помогать клубу в следующие годы. Мы отдали все силы, — добавил Гвардиола.
Одной из главных тем для шуток среди английских любителей футбола стала расцветка формы «Манчестер Сити». В интернете гостевой комплект горожан сравнили с известным моющим средством.
Свой следующий поединок «Челси» проведет 8 апреля на выезде против «Борнмута». Гвардиола в этот же день попробует прервать неудачную серию в домашнем поединке с «Халл Сити».
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