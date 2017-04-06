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6 апреля 2017, 11:00 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Григорий Суркис: Президент УЕФА ценит мой креативный потенциал

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис, вновь занявший эту должность 5 апреля по итогам 41-го Очередного Конгресса УЕФА в Хельсинки, в интервью сайту Футбольный клуб рассказал о работе в команде действующего президента УЕФА Александера Чеферина.

Украинский футбольный функционер вновь занявший пост <nobr>вице-президента</nobr> <span class=error>УЕФА</span> прокомментировал свое назначение. Увеличить
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«Конгресс в целом поддержал реформаторские идеи Александера Чеферина. Я позиционирую себя на должности вице-президента УЕФА как член команды Александера Чеферина. И если он заинтересован в таком специалисте, в моих профессиональных, деловых и личных качествах, я могу быть только признателен за оказанное доверие.

Очевидно, президент УЕФА должным образом оценивает мой креативный потенциал и возлагает на меня определенные надежды. Да, это почетно. Но это и прибавляет еще больше ответственности.

Я ведь не юноша, который в порыве энтузиазма, сломя голову бросается в бездну иллюзий. Многолетний опыт, приобретенные на практике уникальные знания, прагматизм и корпоративная солидарность — вот на чем базируется моя уверенность в собственных силах.

Поэтому для тех, кто торопится списать меня на берег, рекомендую вспомнить слова популярного классика — «слухи о моей смерти несколько преувеличены».

И вообще, давайте вместо интриг вокруг футбола займемся конкретными делами во благо самой игры. Очень полезное и нужное занятие, — сказал Суркис.

Григорий Суркис на Конгрессе вновь занял пост вице-президента УЕФА. На этой должности он находился и раньше с 24 мая 2013 года.

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