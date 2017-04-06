Григорий Суркис: Президент УЕФА ценит мой креативный потенциал
Вице-президент УЕФА Григорий Суркис, вновь занявший эту должность 5 апреля по итогам 41-го Очередного Конгресса УЕФА в Хельсинки, в интервью сайту Футбольный клуб рассказал о работе в команде действующего президента УЕФА Александера Чеферина.
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«Конгресс в целом поддержал реформаторские идеи Александера Чеферина. Я позиционирую себя на должности
Очевидно, президент УЕФА должным образом оценивает мой креативный потенциал и возлагает на меня определенные надежды. Да, это почетно. Но это и прибавляет еще больше ответственности.
Я ведь не юноша, который в порыве энтузиазма, сломя голову бросается в бездну иллюзий. Многолетний опыт, приобретенные на практике уникальные знания, прагматизм и корпоративная солидарность — вот на чем базируется моя уверенность в собственных силах.
Поэтому для тех, кто торопится списать меня на берег, рекомендую вспомнить слова популярного классика — «слухи о моей смерти несколько преувеличены».
И вообще, давайте вместо интриг вокруг футбола займемся конкретными делами во благо самой игры. Очень полезное и нужное занятие, — сказал Суркис.
Григорий Суркис на Конгрессе вновь занял пост
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