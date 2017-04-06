«Манчестер Юнайтед» готов заплатить £ 51 млн за хавбека «Интера» Перишича
Полузащитник «Интера» и сборной Хорватии Иван Перишич попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, манкунианцы готовы заплатить за 28-летнего футболиста £ 51 млн.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» уведомил руководство о необходимости приобрести несколько новых футболистов, и Перишич является одним из приоритетных игроков. Итальянский источник утверждает, что представители обоих клубов вели переговоры последние несколько недель.
Контракт хорватского футболиста с «Интером» действует до лета 2020 года.
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