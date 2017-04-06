«Манчестер Юнайтед» готов заплатить £ 51 млн за хавбека «Интера» Перишича

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, манкунианцы готовы заплатить за 28-летнего футболиста £ 51 млн.



Главный тренер «Манчестер Юнайтед» уведомил руководство о необходимости приобрести несколько новых футболистов, и Перишич является одним из приоритетных игроков. Итальянский источник утверждает, что представители обоих клубов вели переговоры последние несколько недель.



Контракт хорватского футболиста с «Интером» действует до лета 2020 года.