Зоран Вулич: Уверен, что весь негатив исчезнет при первой же победе нашей команды

Главный тренер «Атырау» Зоран Вулич прокомментировал в интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz причины неудачной игры своих подопечных и рассказал том, как команда собирается выходить из сложившейся ситуации.



— В чем причина неудачного старта вашей команды в чемпионате?

— У нас вполне хороший подбор игроков, которые имеют достаточную квалификацию для решения поставленных задач. Считаю, что нашей команде пока не хватает сыгранности, над чем сейчас и трудится наш тренерский штаб. Возможно, на коллектив косвенно влияет и то, что у клуба до старта чемпионата сняли 9 очков, но мы ребят просим, чтобы они занимались своим делом, играли в футбол, а руководство, в свою очередь, непосредственно будет решать подобные юридические нюансы.



— Нет ли у Вас опасений, что из-за поражений в стартовых турах команда может попасть в психологическую яму?

— Нет, не думаю, что психологическая яма неизбежна. Чемпионат только начинается, сыграно лишь четыре тура. В активе на сегодняший день у нас две ничьи и два поражения. Да, к сожалению, пока не удается порадовать наших болельщиков победами. Команда это понимает, игроки у нас большие профессионалы. Уверен, что весь этот негатив исчезнет при первой же победе нашей команды.



— Как Вы собираетесь выходить из нынешнего положения?

— Опять-таки, повторюсь: сейчас команде необходима первая победа. Полагаю, если прорвет в матче с «Астаной», то дальше ребятам будет намного легче и спокойнее играть.



— Что мешает в полную силу раскрываться таким новичкам команды, как Йован Джокич, который должен был стать одним из лидеров «Атырау»?

— У нас в этом году много игроков, которые имеют лидерские качества как на поле, так и за его пределами. А что касается Джокича, то в каждом матче он выкладывается по максимуму, что показывают послематчевые статистические данные. Уверен, он еще прибавит и поможет команде в достижении побед.



— К основному составу Вы привлекали Даурена Кайраллиева, который в последних играх смотрелся очень неплохо. Способен ли он прогрессировать и стать надежным игроком старта?

— В межсезонье мы усилились хорошими опорными полузащитниками. Тот же Джокич или Максимович, который в матче с «Акжайыком» отдал голевой пас и забил гол, являются качественными игроками, действующими в центре поля. И Даурен — не исключение: он упорно тренируется, и мы возлагаем на него большие надежды. Этот футболист сыграл в первых трех турах, отметился хорошими технико-тактическими действиями и уже становится любимцем атырауской публики. Так что, думаю, Даурен еще будет прогрессировать и заявит о себе.



— Большие надежды в «Атырау» возлагали на молодого Алтынбека Сапарова, но сейчас он редко появляется на поле. В чем Вы видите причины того, что пока игроку не удается выйти на уровень прошлого сезона? По недавним играм сложилось впечатление, что у него имеются некоторые проблемы с физическим состоянием… Так ли это?

— Да, Вы правы, он получил небольшое повреждение на тренировке и продолжает восстановливаться. А так, Алтынбек является игроком основы и вице-капитаном. Он в данное время занимается по индивидуальной программе, после чего приступит к полноценным тренировкам.



— Кому Вы отдаете предпочтение среди вратарей? Может ли Андрей Пасеченко составить конкуренцию Жасуру Нарзикулову в борьбе за место в воротах?

— У нас есть специалист по вратарям Срджан Солдатович, который подсказывает мне, кого поставить в основной состав. К тому же у нас в обойме четыре вратаря, которые подстегивают друг друга и заставляют конкурировать в спортивном плане.



— Как Вам уровень казахстанского чемпионата? Можете ли Вы сравнить его с чемпионатом Молдовы, где работали раньше?

— Видно, что класс чемпионата достаточно высокий, и он с каждым годом растет. Если сравнить с первенством Молдовы, то, думаю, в Казахстане уровень чемпионата чуть повыше, поскольку сюда приезжают более квалифицированные футболисты, поигравшие в топ-лигах, и чемпион страны «Астана» регулярно выступает в еврокубках.



— Планируете ли Вы усилить команду в летнее трансферное окно?

— Мы сейчас сконцентрированы на играх Премьер-Лиги и пока не думаем о летнем трансферном окне. Когда придет время, сделаем кое-какие коррективы по нужным позициям.