Ставки и мафия: как сдают матчи в Испании

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Арест полицейскими, наручники на руках и принудительный привод в суд перед десятками телекамер — так закончился чемпионат для нескольких футболистов испанского клуба «Эльденсе» из третьей лиги. Арестованы также два тренера этой команды из валенсийской провинции Аликанте и итальянский инвестор клуба. Все они обвиняются в сдаче пяти матчей за вознаграждение от иностранной мафии, организовывавшей крупные ставки в букмекерских конторах на проигрыши своей команды.

Скандал вспыхнул после гостевого поражения «Эльденсе» в минувшем туре от дубля «Барселоны» с шокирующим результатом 0:12. Это самый крупный счет за всю историю испанской третьей лиги. То, что «Барселона Б» победит с крупным счетом, было легко предположить и заранее — каталонцы идут в турнире на первом месте, а «Эльденсе» — на последнем, двадцатом, причем с очень большим отрывом от 19-го места.

После этого матча аутсайдер лишился теоретических шансов сохранить прописку в третьей лиге. Возможно, сам счет матча не вызвал бы подозрений в сдаче игры. О том, что футболисты «Эльденсе» пропускали голы специально, заявило само же руководство этого клуба. Совет директоров объявил о снятии с чемпионата и инициировал расследование, которым незамедлительно занялась полиция Испании.

Председатель совета директоров «Эльденсе» Давид Агилар заявил журналистам, что получил после игры телефонный звонок от человека, якобы слышавшего на трибуне слова о том, что команда сдает матч. Одним из говоривших это был агент футболиста валенсийцев. Председатель совета директоров клуба из Аликанте добавил, что эта информация совпала с его личными наблюдениями: «От некоторых наших игроков не было видно ни самоотдачи, ни какого-либо желания бороться». Обстоятельства матча также намекают на его странный характер: уже к 30-й минуте игры на табло был счет 7:0, при этом гости не сделали ни одной замены и получили лишь одну желтую карточку.

Мавританский нападающий «Эльденсе» Шейка Саада высказался более четко: «Четыре наших футболиста сдали матч. Перед игрой мне сказали, что игра продана, и спросили, буду ли я выходить на поле. В итоге меня вывели из стартового состава за полчаса до начала встречи. После матча в клубном автобусе партнеры сказали, что в раздевалке остались футболисты, сдавшие игру. Я вернулся в раздевалку, разразилась ссора, дело чуть не дошло до драки. Что касается нашего соперника, то “Барселона Б” тут совершенно не причем. Они делали то, что и должны были — играли всерьез и забивали голы».

На следующий день начались аресты. Первым делом полиция задержала главного тренера «Эльденсе» итальянца Филиппо Ди Пьерро. Затем в наручниках доставили в суд ассистента главного тренера Франсиско Руис Касарес и два футболиста — Николас Шафер и Майкл Уэйн Фернандес Гринвуд. Наконец, арестован был инвестор клуба, еще один итальянец Нобиле Капуани, которого и считают организатором преступной группы.

Капуани начал финансирование «Эльденсе» в январе 2017 года и привел в клуб 14 новых футболистов, включая четверых итальянских игроков, а также главного тренера Филиппо Ди Пьерро. У последнего при этом не было лицензии, необходимой для работы даже в третьей лиге, поэтому формально главным тренером был Фран Руис Касарес, однако де-факто команду возглавил Ди Пьерро.

Странные матчи начались после прихода Филиппо ДИ ПЬЕРРО на пост главного тренера «Эльденсе».

Именно после этого «Эльденсе» начал безвольно проигрывать в ситуациях, когда на проигрыши команды фиксировались аномально высокие ставки в букмекерских конторах, в первую очередь — азиатских. Радиостанция Cope со ссылкой на источник в расследовании сообщает, что футболистов обвиняют в сдаче пяти матчей. Первым из них стала встреча с «Вильярреалом Б», проигранная 18 февраля со счетом 0:4, и тогда группа футболистов «Эльденсе» получили по 60 тысяч евро каждый за обязательство проиграть так, чтобы в матче было забито не менее трех мячей, а разница в счете составила бы не менее двух голов. Ровно такими же были условия и сумма вознаграждения на следующий сданный матч — против «Атлетико Балеарес». Тогда «Эльденсе» проиграл 0:5.

Радио Cope утверждает, что полиция считает сданными также игры с «Корнельей» (1:3) и «Гавой» (0:1). Наконец, в матче против «Барселоны Б» «Эльденсе» должен был проиграть при разнице в счете выше оговоренной, и на сей раз сумма вознаграждения для вовлеченных в преступление футболистов составила по 150 тысяч евро. Организаторами сдачи матчей считаются мафиозные группировки из Италии и Китая.

После допросов в полиции все пятеро арестованных были отпущены, однако у них забрали паспорта, лишив тем самым возможности покидать пределы Евросоюза. Подозреваемые отрицают свою вину. Помимо уголовного преследования, всем фигурантам дело грозит и отлучение от футбола. Ведь помимо полицейского расследования, изучать обстоятельства дела будет и специальная комиссия испанской футбольной лиги. Оставшиеся шесть туров «Эльденсе» доигрывать не будет — клуб снялся с турнира.