Ставки и мафия: как сдают матчи в Испании
Тренерам и футболистам испанского «Эльденсе» выдвинуты обвинения в сдаче пяти матчей за вознаграждение от итальянской и китайской мафии.
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Арест полицейскими, наручники на руках и принудительный привод в суд перед десятками телекамер — так закончился чемпионат для нескольких футболистов испанского клуба «Эльденсе» из третьей лиги. Арестованы также два тренера этой команды из валенсийской провинции Аликанте и итальянский инвестор клуба. Все они обвиняются в сдаче пяти матчей за вознаграждение от иностранной мафии, организовывавшей крупные ставки в букмекерских конторах на проигрыши своей команды.
Скандал вспыхнул после гостевого поражения «Эльденсе» в минувшем туре от дубля «Барселоны» с шокирующим результатом 0:12. Это самый крупный счет за всю историю испанской третьей лиги. То, что «Барселона Б» победит с крупным счетом, было легко предположить и заранее — каталонцы идут в турнире на первом месте, а «Эльденсе» — на последнем, двадцатом, причем с очень большим отрывом от 19-го места.
После этого матча аутсайдер лишился теоретических шансов сохранить прописку в третьей лиге. Возможно, сам счет матча не вызвал бы подозрений в сдаче игры. О том, что футболисты «Эльденсе» пропускали голы специально, заявило само же руководство этого клуба. Совет директоров объявил о снятии с чемпионата и инициировал расследование, которым незамедлительно занялась полиция Испании.
Председатель совета директоров «Эльденсе» Давид Агилар заявил журналистам, что получил после игры телефонный звонок от человека, якобы слышавшего на трибуне слова о том, что команда сдает матч. Одним из говоривших это был агент футболиста валенсийцев. Председатель совета директоров клуба из Аликанте добавил, что эта информация совпала с его личными наблюдениями: «От некоторых наших игроков не было видно ни самоотдачи, ни
Мавританский нападающий «Эльденсе» Шейка Саада высказался более четко: «Четыре наших футболиста сдали матч. Перед игрой мне сказали, что игра продана, и спросили, буду ли я выходить на поле. В итоге меня вывели из стартового состава за полчаса до начала встречи. После матча в клубном автобусе партнеры сказали, что в раздевалке остались футболисты, сдавшие игру. Я вернулся в раздевалку, разразилась ссора, дело чуть не дошло до драки. Что касается нашего соперника, то “Барселона Б” тут совершенно не причем. Они делали то, что и должны были — играли всерьез и забивали голы».
На следующий день начались аресты. Первым делом полиция задержала главного тренера «Эльденсе» итальянца Филиппо Ди Пьерро. Затем в наручниках доставили в суд ассистента главного тренера Франсиско Руис Касарес и два футболиста — Николас Шафер и Майкл Уэйн Фернандес Гринвуд. Наконец, арестован был инвестор клуба, еще один итальянец Нобиле Капуани, которого и считают организатором преступной группы.
Капуани начал финансирование «Эльденсе» в январе 2017 года и привел в клуб 14 новых футболистов, включая четверых итальянских игроков, а также главного тренера Филиппо Ди Пьерро. У последнего при этом не было лицензии, необходимой для работы даже в третьей лиге, поэтому формально главным тренером был Фран Руис Касарес, однако
Странные матчи начались после прихода Филиппо ДИ ПЬЕРРО на пост главного тренера «Эльденсе».
Именно после этого «Эльденсе» начал безвольно проигрывать в ситуациях, когда на проигрыши команды фиксировались аномально высокие ставки в букмекерских конторах, в первую очередь — азиатских. Радиостанция Cope со ссылкой на источник в расследовании сообщает, что футболистов обвиняют в сдаче пяти матчей. Первым из них стала встреча с «Вильярреалом Б», проигранная 18 февраля со счетом 0:4, и тогда группа футболистов «Эльденсе» получили по 60 тысяч евро каждый за обязательство проиграть так, чтобы в матче было забито не менее трех мячей, а разница в счете составила бы не менее двух голов. Ровно такими же были условия и сумма вознаграждения на следующий сданный матч — против «Атлетико Балеарес». Тогда «Эльденсе» проиграл 0:5.
Радио Cope утверждает, что полиция считает сданными также игры с «Корнельей» (1:3) и «Гавой» (0:1). Наконец, в матче против «Барселоны Б» «Эльденсе» должен был проиграть при разнице в счете выше оговоренной, и на сей раз сумма вознаграждения для вовлеченных в преступление футболистов составила по 150 тысяч евро. Организаторами сдачи матчей считаются мафиозные группировки из Италии и Китая.
После допросов в полиции все пятеро арестованных были отпущены, однако у них забрали паспорта, лишив тем самым возможности покидать пределы Евросоюза. Подозреваемые отрицают свою вину. Помимо уголовного преследования, всем фигурантам дело грозит и отлучение от футбола. Ведь помимо полицейского расследования, изучать обстоятельства дела будет и специальная комиссия испанской футбольной лиги. Оставшиеся шесть туров «Эльденсе» доигрывать не будет — клуб снялся с турнира.
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