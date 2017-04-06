Кубковое распределение, наказание «Днепра» и синхронный успех испанских грандов. Главные новости за 5 апреля

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Логично начать с Кубка Украины. Вчерашний день определил еще двух полуфиналистов, хотя матч состоялся только один. Киевское «Динамо» в Ахтырке благодаря голу Дениса Гармаша одолело местный «Нефтяник-Укрнефть», проложив себе путь в следующую стадию турнира. А вот донецкий «Шахтер» в полуфинал вышел без боя. Поединок против «Полтавы» таки не состоялся.

Президент ФК «Полтава» Леонид Соболев не уставал говорить о несправедливости. Функционер грозился снять команду с турнира, но президент ПФЛ Сергей Макаров выразил надежду, что до радикализма не дойдет. Мол, Соболев и раньше несколько раз намеревался снять команду с дистанции, но потом эмоции угасали и движение вперед продолжалось.

Журналисты выяснили, что «Черноморец» получит запрет проводить матчи на своем поле до тех пор, пока не будет приведен в порядок газон арены. Такое решение футбольные чиновники приняли после коллапса в Полтаве. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Опять пострадал «Днепр». Источники проинформировали, что клуб еще раз лишен зачетных баллов в турнирной таблице. На этот раз решение внутреннее, но конкретная причина не названа. Добавим, что с «Днепра» в текущем сезоне снято уже двенадцать очков.

Коноплянка и Тайсон попали в сферу интересов «Фенербахче» — сообщили СМИ. «Канарейки» летом собираются обновить состав, выбрав приоритетной целью полузащитника «Шахтера» Тайсона. У бразильца контракт с дончанами истекает в конце 2017-го года.

В чемпионате Испании свои поединки 30-го тура провели лидеры соревнования «Барселона» и «Реал». Каталонцы на своем поле обыграли «Севилью» (3:0) благодаря голам Месси и Суареса, а мадридцы без Роналду, Бэйла и Бензема одолели «Леганес» 4:2.

Игровые минуты в Испании получил Артем Кравец. Украинец вышел в основе «Гранады» на матч против «Депортиво» и сыграл час времени. Результативными действиями украинец не отметился. «Гранада» сумела вывезти из Ла-Коруньи ничью благодаря действиям Очоа. Вратарь в конце встречи отразил пенальти. В остальных матчах «Осасуна» одержала вторую победу в турнире, обыграв «Алавес», «Малага» победила на поле хихонского «Спортинга».

«Дармштадт» Артема Федецкого уступил в матче очередного тура чемпионата Германии. Аутсайдер был бит «Байером». Украинец сыграл девяносто минут. Также стоит отметить гостевой успех «Лейпцига» в противостоянии с «Майнцом», поражение «Вольфсбурга» на своем поле от «Фрайбурга», а также неудачу «Герты» в Менхенгладбахе.

Во втором полуфинальном матче Кубка Италии «Наполи» одолел «Ювентус» со счетом 3:2, но в следующую стадию не прошел. «Старая Синьора» оказалась сильнее по сумме двух поединков. Финальный матч — «Ювентус» — «Лацио».

«Челси» в чемпионате Англии одолел «Манчестер Сити», укрепив свои лидерские позиции. Команда Антонио Конте победила благодаря двум голам Эдена Азара. Среди других результатов выделяются разгромная победа «Арсенала», ничья «Ливерпуля» и победа «Тоттенхэма».

Франция определила полуфиналистов Кубка. К «Монако» и «Генгаму», которые пробились в полуфинал чуть раньше, присоединились ПСЖ и «Анжер». Парижане с крупным счетом переиграли «Авранш», а «Анжер» одолел «Бордо» на своем поле.