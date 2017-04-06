СМИ: «Галатасарай» ведет переговоры с «Динамо» по трансферу Виды
Защитник «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида — один из тех игроков, которых хочет видеть в своей команде наставник «Галатасарая» Игор Тудор.
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Видимо, что-то случилось...
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Как сообщает Fanatik, клубы продвинулись в переговорах по трансферу защитника. Отмечается, что «Динамо» хочет получить за Виду не менее 4 миллионов евро, а турецкий гранд хочет снизить цену, потому что у динамовца остался всего один год до окончания контракта.
Напомним, что СМИ приписывали интерес «Галатасарая» к Виде еще зимой, тогда по информации издания киевляне требовали 10 миллионов евро, а стамбульский клуб готов был заплатить только 5.
Ранее сообщалось, что «Галатасарай» интересуется еще одним защитником «Динамо» — Евгением Хачериди.
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