СМИ: «Галатасарай» ведет переговоры с «Динамо» по трансферу Виды

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Как сообщает Fanatik, клубы продвинулись в переговорах по трансферу защитника. Отмечается, что «Динамо» хочет получить за Виду не менее 4 миллионов евро, а турецкий гранд хочет снизить цену, потому что у динамовца остался всего один год до окончания контракта.

Напомним, что СМИ приписывали интерес «Галатасарая» к Виде еще зимой, тогда по информации издания киевляне требовали 10 миллионов евро, а стамбульский клуб готов был заплатить только 5.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» интересуется еще одним защитником «Динамо» — Евгением Хачериди.