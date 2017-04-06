Герой футбольного дня. Денис Гармаш

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По крайней мере, в последних матчах Гармаш демонстрирует хорошую игру, хорошо комбинируя с Ярмоленко и выполняя новую для себя роль атакующего полузащитника. В пяти официальных матчах 2017-го года Денис отличился четырьмя результативными действиями — тремя голами (в ворота «Зари», «Александрии» и «Нефтяника») и одной результативной передачей (в матче против «Александрии»).

Гармаш легко принял тактические перестройки, воплощены в жизнь тренерским штабом. С центра поля Денис отошел ближе к атаке, выполняя роль третьего нападающего. На хорошем уровне — сотрудничество с Ярмоленко, который в последних поединках также заслужил похвалу. Наконец-то для «Динамо» наступил период просветления.

Для Дениса важно сохранить форму до конца сезона, чтобы попытаться вернуть себе место в сборной Украины. В июне команда Андрея Шевченко проведет квалификационный матч в Финляндии, участие в котором и должно стать личной целью Гармаша на ближайшие два месяца. Важно то, что Денис повзрослел на футбольном поле. По крайней мере, свои эмоции Гармаш старается держать при себе, выплескивая их игрой, а не спорами с арбитром и соперниками.

Посмотрим, как Гармаш выдержит испытания матчами против «Шахтера». Поскольку для «Динамо» истинным мерилом могут быть только эти поединки.