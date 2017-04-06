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6 апреля 2017, 10:41 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Караваев впервые за два месяца сыграл за «Фенербахче»

Украинский полузащитник «Фенербахче» появлялся на поле последний раз еще 5 февраля, а потом потерял доверие главного тренера «канареек» Дика Адвоката.

Украинский полузащитник Фенербахче появлялся на поле последний раз еще 5 февраля а потом потерял доверие главного тренера канареек Дика Адвоката. Увеличить
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Спустя 59 дней Караваев снова сыграл за турецкий клуб. На 70-й минуте встречи украинец заменил бывшего киевского динамовца Джермейна Ленса.

«Фенербахче» в ответном матче ¼ финала Кубка Турции победил «Кайсериспор» 3:0 (6:0 — по сумме двух встреч) и в полуфинале встретится с «Истанбул Башакшехиром».

Отметим, что на счету Караваева 6 матчей за «Фенербахче», по 3 в чемпионате и Кубке Турции, а также один гол.

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