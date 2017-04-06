Караваев впервые за два месяца сыграл за «Фенербахче»
Украинский полузащитник «Фенербахче» появлялся на поле последний раз еще 5 февраля, а потом потерял доверие главного тренера «канареек» Дика Адвоката.
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Спустя 59 дней Караваев снова сыграл за турецкий клуб. На 70-й минуте встречи украинец заменил бывшего киевского динамовца Джермейна Ленса.
«Фенербахче» в ответном матче ¼ финала Кубка Турции победил «Кайсериспор» 3:0 (6:0 — по сумме двух встреч) и в полуфинале встретится с «Истанбул Башакшехиром».
Отметим, что на счету Караваева 6 матчей за «Фенербахче», по 3 в чемпионате и Кубке Турции, а также один гол.
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