Караваев впервые за два месяца сыграл за «Фенербахче»

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Спустя 59 дней Караваев снова сыграл за турецкий клуб. На 70-й минуте встречи украинец заменил бывшего киевского динамовца Джермейна Ленса.

«Фенербахче» в ответном матче ¼ финала Кубка Турции победил «Кайсериспор» 3:0 (6:0 — по сумме двух встреч) и в полуфинале встретится с «Истанбул Башакшехиром».

Отметим, что на счету Караваева 6 матчей за «Фенербахче», по 3 в чемпионате и Кубке Турции, а также один гол.