Р. Алькантара будет прооперирован, сроки возвращения игрока в строй неизвестны

Врачи каталонского клуба приняли решение о необходимости хирургического вмешательства. По всей вероятности, бразильский футболист будет прооперирован 7 апреля.



Ранее сообщалось, что Алькантара выбыл из строя на две недели, однако теперь неясно, сколько времени потребуется для того, чтобы игрок вернулся в строй. На этот вопрос можно будет дать ответ после операции.



Алькантара получил травму мениска колена правой ноги в матче 29-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Гранадой» (4:1).



В текущем сезоне Рафинья в Примере провёл за «Барселону» 18 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.