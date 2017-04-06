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6 апреля 2017, 10:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Р. Алькантара будет прооперирован, сроки возвращения игрока в строй неизвестны

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара подвергнется операции на ноге, сообщает испанское интернет-издание Sport.

Врачи каталонского клуба приняли решение о необходимости хирургического вмешательства. По всей вероятности, бразильский футболист будет прооперирован 7 апреля.

Ранее сообщалось, что Алькантара выбыл из строя на две недели, однако теперь неясно, сколько времени потребуется для того, чтобы игрок вернулся в строй. На этот вопрос можно будет дать ответ после операции.

Алькантара получил травму мениска колена правой ноги в матче 29-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Гранадой» (4:1).

В текущем сезоне Рафинья в Примере провёл за «Барселону» 18 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

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